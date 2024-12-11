11 декабря 2024

Три четверти челябинцев готовы отказаться от новогодних корпоративов ради премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы хотят получить премию вместо корпоратива, но на праздник все равно пойдут
Челябинцы хотят получить премию вместо корпоратива, но на праздник все равно пойдут Фото:

В Челябинской области 73% работников компаний предпочтут премии новогодним корпоративам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, несмотря на настроения, две трети челябинцев на праздники ходят.

«„Любовь“ челябинцев к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию. Сразу 73% сотрудников заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы денежное вознаграждение», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter.

Идти на праздник не хотят транспортники и логисты (38% отрицательных ответов), рабочие, безопасники и строители. В то же время побывать на елке мечтают топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры, работники сферы искусства и масс-медиа. Чаще других о хорошей возможности отпраздновать с коллегами высказывались в ходе опроса маркетологи и пиарщики, строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).

Исследование показало, что значительная часть работников других сфер также старается посещать корпоративы. Среди респондентов 63% отметили, что посещают новогодние праздники, при этом 39% из них делают это ежегодно.

Новогодний корпоратив для многих является возможностью наладить неформальные контакты с коллегами или хорошо провести время. Для некоторых праздник является возможностью проникнуться духом компании. Каждый десятый заявил, что корпоратив для него — повод «выгулять наряд».

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В Челябинской области 73% работников компаний предпочтут премии новогодним корпоративам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, несмотря на настроения, две трети челябинцев на праздники ходят. «„Любовь“ челябинцев к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию. Сразу 73% сотрудников заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы денежное вознаграждение», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter. Идти на праздник не хотят транспортники и логисты (38% отрицательных ответов), рабочие, безопасники и строители. В то же время побывать на елке мечтают топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры, работники сферы искусства и масс-медиа. Чаще других о хорошей возможности отпраздновать с коллегами высказывались в ходе опроса маркетологи и пиарщики, строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%). Исследование показало, что значительная часть работников других сфер также старается посещать корпоративы. Среди респондентов 63% отметили, что посещают новогодние праздники, при этом 39% из них делают это ежегодно. Новогодний корпоратив для многих является возможностью наладить неформальные контакты с коллегами или хорошо провести время. Для некоторых праздник является возможностью проникнуться духом компании. Каждый десятый заявил, что корпоратив для него — повод «выгулять наряд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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