Три четверти челябинцев готовы отказаться от новогодних корпоративов ради премий

В Челябинской области 73% работников компаний предпочтут премии новогодним корпоративам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, несмотря на настроения, две трети челябинцев на праздники ходят.
«„Любовь“ челябинцев к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию. Сразу 73% сотрудников заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы денежное вознаграждение», — подчеркнули URA.RU в HeadHunter.
Идти на праздник не хотят транспортники и логисты (38% отрицательных ответов), рабочие, безопасники и строители. В то же время побывать на елке мечтают топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры, работники сферы искусства и масс-медиа. Чаще других о хорошей возможности отпраздновать с коллегами высказывались в ходе опроса маркетологи и пиарщики, строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).
Исследование показало, что значительная часть работников других сфер также старается посещать корпоративы. Среди респондентов 63% отметили, что посещают новогодние праздники, при этом 39% из них делают это ежегодно.
Новогодний корпоратив для многих является возможностью наладить неформальные контакты с коллегами или хорошо провести время. Для некоторых праздник является возможностью проникнуться духом компании. Каждый десятый заявил, что корпоратив для него — повод «выгулять наряд».
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