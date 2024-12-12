Мать ребенка, из-за которого поссорились СК и Кадыров, обратилась к Бастрыкину

Мать Муслима Мурдиева попросила Бастрыкина провести справедливое расследование

12 декабря 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Мать ребенка запросила справедливого расследования у главы СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Мать Муслима Мурдиева, из-за которого произошел конфликт между СКР и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. Она требует провести честное расследование. «Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — написала мать в обращении к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Документ есть в распоряжении URA.RU. Женщина сообщила, что несколько раз запрашивала кадры с камер видеонаблюдения ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что у следствия эти данные уже имеются. Однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела эти записи не обнаружены. По словам матери, следователь умышленно убрала эти записи с целью фальсификации. Помимо этого выяснилось, что ее сыну угрожали ножом. «Мы провели фоноскопическое исследование видео драки Мурдиева и Антропова, и на видео слышно на 16-й и 19-й секунде, как Муслиму угрожают ножом», — добавила мать ребенка. Она отметила, что никакие следственные действия по установлению этого факта не были проведены. Ранее стало известно, что ГУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Его обвиняют в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществленного группой лиц по предварительному сговору. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал критику в отношении ведомств МВД и Следком из-за дела подростка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать Муслима Мурдиева, из-за которого произошел конфликт между СКР и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. Она требует провести честное расследование. «Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — написала мать в обращении к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Документ есть в распоряжении URA.RU. Женщина сообщила, что несколько раз запрашивала кадры с камер видеонаблюдения ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что у следствия эти данные уже имеются. Однако в ходе ознакомления с материалами уголовного дела эти записи не обнаружены. По словам матери, следователь умышленно убрала эти записи с целью фальсификации. Помимо этого выяснилось, что ее сыну угрожали ножом. «Мы провели фоноскопическое исследование видео драки Мурдиева и Антропова, и на видео слышно на 16-й и 19-й секунде, как Муслиму угрожают ножом», — добавила мать ребенка. Она отметила, что никакие следственные действия по установлению этого факта не были проведены. Ранее стало известно, что ГУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Его обвиняют в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществленного группой лиц по предварительному сговору. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал критику в отношении ведомств МВД и Следком из-за дела подростка.