Кто такой Муслим Мурдиев, из-за которого Кадыров обиделся на Колокольцева и Бастрыкина

Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 14-летнего подростка
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Кадыров раскритиковал СК и МВД РФ из-за возбуждения уголовного дела против чеченского подростка
Кадыров раскритиковал СК и МВД РФ из-за возбуждения уголовного дела против чеченского подростка Фото:

ГУ СК России по Москве инициировало уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Он обвиняется в нарушении общественного порядка с использованием насилия в отношении граждан, осуществленного группой лиц по предварительному сговору. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал МВД и Следком из-за дела в отношении чеченского подростка. Кто такой Муслим Мурдиев и что известно о ситуации — в материале URA.RU.

Кто такой Муслим Мурдиев и что с ним произошло

Роман (Муслим) Мурдиев, 14-летний подросток, оказался в центре уголовного дела, которое расследуется ГСУ СК России по Москве. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам преступлений, связанных с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия. На данный момент Мурдиев находится под домашним арестом уже семь месяцев.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужила драка, в которой Мурдиев заступился за мальчика. Обвинения основаны на записи с мобильного телефона.

Реакция Кадырова на дело Мурдиева

Рамзан Кадыров выразил свое недовольство действиями руководителей МВД и СК России — Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. По его мнению, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев не справляются со своими обязанностями. Глава Чечни подчеркнул, что дело Мурдиева требует более внимательного и чуткого рассмотрения, указывая на возможное несоблюдение прав подростка.

Подробности дела

Сторона защиты настаивает на полной невиновности Мурдиева. По их словам, он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Защита утверждает, что видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев выразил мнение, что действия Муслима не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка. Он подчеркнул уверенность в невиновности подсудимого. Также адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов сообщил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного.

На скамье подсудимых находится не только Мурдиев, но и другие четверо фигурантов. Судебное разбирательство начнется 18 декабря.

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ГУ СК России по Москве инициировало уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Он обвиняется в нарушении общественного порядка с использованием насилия в отношении граждан, осуществленного группой лиц по предварительному сговору. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал МВД и Следком из-за дела в отношении чеченского подростка. Кто такой Муслим Мурдиев и что известно о ситуации — в материале URA.RU. Кто такой Муслим Мурдиев и что с ним произошло Роман (Муслим) Мурдиев, 14-летний подросток, оказался в центре уголовного дела, которое расследуется ГСУ СК России по Москве. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам преступлений, связанных с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия. На данный момент Мурдиев находится под домашним арестом уже семь месяцев. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила драка, в которой Мурдиев заступился за мальчика. Обвинения основаны на записи с мобильного телефона. Реакция Кадырова на дело Мурдиева Рамзан Кадыров выразил свое недовольство действиями руководителей МВД и СК России — Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. По его мнению, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев не справляются со своими обязанностями. Глава Чечни подчеркнул, что дело Мурдиева требует более внимательного и чуткого рассмотрения, указывая на возможное несоблюдение прав подростка. Подробности дела Сторона защиты настаивает на полной невиновности Мурдиева. По их словам, он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Защита утверждает, что видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев выразил мнение, что действия Муслима не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка. Он подчеркнул уверенность в невиновности подсудимого. Также адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов сообщил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного. На скамье подсудимых находится не только Мурдиев, но и другие четверо фигурантов. Судебное разбирательство начнется 18 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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