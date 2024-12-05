Кто такой Муслим Мурдиев, из-за которого Кадыров обиделся на Колокольцева и Бастрыкина

ГУ СК России по Москве инициировало уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Он обвиняется в нарушении общественного порядка с использованием насилия в отношении граждан, осуществленного группой лиц по предварительному сговору. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал МВД и Следком из-за дела в отношении чеченского подростка. Кто такой Муслим Мурдиев и что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Кто такой Муслим Мурдиев и что с ним произошло
Роман (Муслим) Мурдиев, 14-летний подросток, оказался в центре уголовного дела, которое расследуется ГСУ СК России по Москве. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам преступлений, связанных с грубым нарушением общественного порядка и применением насилия. На данный момент Мурдиев находится под домашним арестом уже семь месяцев.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужила драка, в которой Мурдиев заступился за мальчика. Обвинения основаны на записи с мобильного телефона.
Реакция Кадырова на дело Мурдиева
Рамзан Кадыров выразил свое недовольство действиями руководителей МВД и СК России — Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. По его мнению, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев не справляются со своими обязанностями. Глава Чечни подчеркнул, что дело Мурдиева требует более внимательного и чуткого рассмотрения, указывая на возможное несоблюдение прав подростка.
Подробности дела
Сторона защиты настаивает на полной невиновности Мурдиева. По их словам, он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессии со стороны другого участника конфликта, который, как утверждается, вел себя провокационно и агрессивно. Защита утверждает, что видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно.
Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев выразил мнение, что действия Муслима не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка. Он подчеркнул уверенность в невиновности подсудимого. Также адвокат Мурдиева Асланбек Минкаилов сообщил о значительном ухудшении здоровья своего подзащитного.
На скамье подсудимых находится не только Мурдиев, но и другие четверо фигурантов. Судебное разбирательство начнется 18 декабря.
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