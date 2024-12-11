Несколько известных молодых пермских политиков организовали необычную акцию. Они пообещали сбрить бороды и усы, если Пермь получит звание Молодежной столицы-2025. Сейчас на портале «Госуслуги» проходит голосование за город, которому достанется этот статус. Об этом URA.RU рассказал преподаватель ПГНИУ Михаила Мухина.
«Для меня как члена Общественного совета при Агентстве по делам молодежи Прикамья очень важна победа. Как и для моих товарищей. Настолько, что мы готовы пожертвовать чем-то ради нее. Борода и усы — важная часть имиджа, мы уже не представляем себя без них. Получается, жертвуем своим имиджем ради имиджа Перми», — пояснил Мухин.
Вместе с ним в акции участвуют председатель Молодежной избирательной комиссии Прикамья Николай Кожемякин (герой нашумевшего ролика о популяризации дистанционного голосования), бывший член молодежного парламента, IT-предприниматель Николай Харин, член Общественного совета при агентстве по делам молодежи Николай Пластун и тренер молодежной команды баскетбольного клуба «Парма» Антон Катаев. Помимо Перми, на статус претендуют Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. Жители каждого региона не могут голосовать за себя.
Голосование проводится на специальной платформе обратной связи портала госуслуг. Если Пермь получит статус, то в 2025 году в Прикамье пройдет большой форум, а также федеральный гранатовый конкурс. Плюс Пермь получит деньги на региональные проекты, в том числе инфраструктурные. «Иными словами, в Перми появятся такие объекты и пройдут такие мероприятия, которые увидеть можно только в Москве», — поясняет Михаил Мухин.
Проголосовать можно до 20 декабря. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии «Время молодых».
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