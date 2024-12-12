Потерявший руку танкист смог вытащить экипаж из-под обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, военные, сухопутные войска, война, танкист, бушлат, зимняя форма
Танкист Робин находится на реабилитации в Москве, заявил Сопин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Башкирский танкист с позывным Робин спас экипаж своего танка во время боя, несмотря на то что потерял руку. Об этом рассказал командир батальона полковник Александр Сопин.

«Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня», — передает слова Сопина РИА Новости.

Он отметил, что танкист проявил выдающуюся храбрость в этот момент. В настоящее время Робин находится в московском госпитале, где проходит курс реабилитации, сообщил Сопин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Башкирский танкист с позывным Робин спас экипаж своего танка во время боя, несмотря на то что потерял руку. Об этом рассказал командир батальона полковник Александр Сопин. «Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня», — передает слова Сопина РИА Новости. Он отметил, что танкист проявил выдающуюся храбрость в этот момент. В настоящее время Робин находится в московском госпитале, где проходит курс реабилитации, сообщил Сопин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...