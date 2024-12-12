Потерявший руку танкист смог вытащить экипаж из-под обстрела ВСУ

Башкирский танкист с позывным Робин спас экипаж своего танка во время боя, несмотря на то что потерял руку. Об этом рассказал командир батальона полковник Александр Сопин.
«Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был. Механик-водитель вообще герой — Робин без руки уводил танк еще метров 400-500 из-под огня», — передает слова Сопина РИА Новости.
Он отметил, что танкист проявил выдающуюся храбрость в этот момент. В настоящее время Робин находится в московском госпитале, где проходит курс реабилитации, сообщил Сопин.
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