В Пермском крае резко подорожал бензин

В Пермском крае за неделю с 3 по 9 декабря выросли цены на бензин, а стоимость дизельного топлива превысила 70 рублей за литр. Динамику потребительских цен на нефтепродукты опубликовал Росстат.
«Стоимость литра АИ-92 выросла на 31 копейку, до 54,89 рубля, литра АИ-95 — на 39 копеек, до 59,52 рубля, АИ-98 и выше — на 80 копеек, до 83,64 рубля. Цена литра дизельного топлива выросла на 54 копейки, до 70,23 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства.
Средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 41 копейку и составила 60,50 рубля. Рост цен на бензин отмечается во всех территориях Приволжского федерального округа, но Пермский край остается единственным регионом, где средняя стоимость бензина превышает 60 рублей.
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