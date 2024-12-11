11 декабря 2024

В Пермском крае резко подорожал бензин

Росстат: в Прикамье цена литра дизельного топлива превысила 70 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя стоимость бензина в Прикамье превысила 60 рублей
Средняя стоимость бензина в Прикамье превысила 60 рублей Фото:

В Пермском крае за неделю с 3 по 9 декабря выросли цены на бензин, а стоимость дизельного топлива превысила 70 рублей за литр. Динамику потребительских цен на нефтепродукты опубликовал Росстат.

«Стоимость литра АИ-92 выросла на 31 копейку, до 54,89 рубля, литра АИ-95 — на 39 копеек, до 59,52 рубля, АИ-98 и выше — на 80 копеек, до 83,64 рубля. Цена литра дизельного топлива выросла на 54 копейки, до 70,23 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства.

Средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 41 копейку и составила 60,50 рубля. Рост цен на бензин отмечается во всех территориях Приволжского федерального округа, но Пермский край остается единственным регионом, где средняя стоимость бензина превышает 60 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за неделю с 3 по 9 декабря выросли цены на бензин, а стоимость дизельного топлива превысила 70 рублей за литр. Динамику потребительских цен на нефтепродукты опубликовал Росстат. «Стоимость литра АИ-92 выросла на 31 копейку, до 54,89 рубля, литра АИ-95 — на 39 копеек, до 59,52 рубля, АИ-98 и выше — на 80 копеек, до 83,64 рубля. Цена литра дизельного топлива выросла на 54 копейки, до 70,23 рубля за литр», — говорится на сайте ведомства. Средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 41 копейку и составила 60,50 рубля. Рост цен на бензин отмечается во всех территориях Приволжского федерального округа, но Пермский край остается единственным регионом, где средняя стоимость бензина превышает 60 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...