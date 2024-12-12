Был на корпоративе «Доширака»: кто загадочно погиб в крупном екатеринбургском отеле

Возле гостиницы «Московская горка» в Екатеринбурге нашли труп продавца лапши

12 декабря 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Труп обнаружил охранник, он же вызвал полицию (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Владимир К. (имя изменено), которого нашли мертвым 11 декабря под окнами екатеринбургского отеля «Московская горка», работал менеджером в компании «Доширак» и приехал в столицу Урала на корпоратив. Подробности трагедии рассказал источник URA.RU. По его данным, ежегодное собрание проходило вечером 10 декабря в грузинском ресторане «Супра». Там Владимир распивал спиртное со своим коллегой. «В 23:00 друг [Владимира] поехал в ночной клуб, а он сам в отель. Ночью, когда товарищ вернулся в номер, они продолжили выпивать, а затем разошлись спать. Утром тело Владимира нашли на заднем дворе отеля», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, 45-летний мужчина выпал с пятого этажа. Представитель отеля заявил URA.RU, что ЧП не является криминальным. Следователи ведут проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир К. (имя изменено), которого нашли мертвым 11 декабря под окнами екатеринбургского отеля «Московская горка», работал менеджером в компании «Доширак» и приехал в столицу Урала на корпоратив. Подробности трагедии рассказал источник URA.RU. По его данным, ежегодное собрание проходило вечером 10 декабря в грузинском ресторане «Супра». Там Владимир распивал спиртное со своим коллегой. «В 23:00 друг [Владимира] поехал в ночной клуб, а он сам в отель. Ночью, когда товарищ вернулся в номер, они продолжили выпивать, а затем разошлись спать. Утром тело Владимира нашли на заднем дворе отеля», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, 45-летний мужчина выпал с пятого этажа. Представитель отеля заявил URA.RU, что ЧП не является криминальным. Следователи ведут проверку.