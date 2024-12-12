Был на корпоративе «Доширака»: кто загадочно погиб в крупном екатеринбургском отеле

Возле гостиницы «Московская горка» в Екатеринбурге нашли труп продавца лапши
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, оцепление, место преступления
Труп обнаружил охранник, он же вызвал полицию (архивное фото) Фото:

Владимир К. (имя изменено), которого нашли мертвым 11 декабря под окнами екатеринбургского отеля «Московская горка», работал менеджером в компании «Доширак» и приехал в столицу Урала на корпоратив. Подробности трагедии рассказал источник URA.RU.

По его данным, ежегодное собрание проходило вечером 10 декабря в грузинском ресторане «Супра». Там Владимир распивал спиртное со своим коллегой. «В 23:00 друг [Владимира] поехал в ночной клуб, а он сам в отель. Ночью, когда товарищ вернулся в номер, они продолжили выпивать, а затем разошлись спать. Утром тело Владимира нашли на заднем дворе отеля», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 45-летний мужчина выпал с пятого этажа. Представитель отеля заявил URA.RU, что ЧП не является криминальным. Следователи ведут проверку.

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Владимир К. (имя изменено), которого нашли мертвым 11 декабря под окнами екатеринбургского отеля «Московская горка», работал менеджером в компании «Доширак» и приехал в столицу Урала на корпоратив. Подробности трагедии рассказал источник URA.RU. По его данным, ежегодное собрание проходило вечером 10 декабря в грузинском ресторане «Супра». Там Владимир распивал спиртное со своим коллегой. «В 23:00 друг [Владимира] поехал в ночной клуб, а он сам в отель. Ночью, когда товарищ вернулся в номер, они продолжили выпивать, а затем разошлись спать. Утром тело Владимира нашли на заднем дворе отеля», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, 45-летний мужчина выпал с пятого этажа. Представитель отеля заявил URA.RU, что ЧП не является криминальным. Следователи ведут проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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