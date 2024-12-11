11 декабря 2024

В Перми открываются елочные базары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре Перми откроется три площадки по продаже новогодних елей
В центре Перми откроется три площадки по продаже новогодних елей Фото:

В Перми перед Новым годом открываются елочные базары. Первый уже работает на улице Пушкина, сообщили URA.RU в администрации Перми.

«Сейчас елочный базар работает по улице Пушкина, 104. С 15 декабря площадка по продаже елок откроется на улице Борчанинова, 15, а с 18 декабря — на улице Борчанинова, 13», — рассказали корреспонденту агентства в мэрии.

Ранее URA.RU публиковало рекомендации, как выбрать новогоднюю красавицу. Продажи живых елей к Новому году также стартовали в пермских лесничествах. Символ праздника обойдется жителям Прикамья в сумму от 29 до 173 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми перед Новым годом открываются елочные базары. Первый уже работает на улице Пушкина, сообщили URA.RU в администрации Перми. «Сейчас елочный базар работает по улице Пушкина, 104. С 15 декабря площадка по продаже елок откроется на улице Борчанинова, 15, а с 18 декабря — на улице Борчанинова, 13», — рассказали корреспонденту агентства в мэрии. Ранее URA.RU публиковало рекомендации, как выбрать новогоднюю красавицу. Продажи живых елей к Новому году также стартовали в пермских лесничествах. Символ праздника обойдется жителям Прикамья в сумму от 29 до 173 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...