В Перми открываются елочные базары

В центре Перми откроется три площадки по продаже новогодних елей
В Перми перед Новым годом открываются елочные базары. Первый уже работает на улице Пушкина, сообщили URA.RU в администрации Перми.
«Сейчас елочный базар работает по улице Пушкина, 104. С 15 декабря площадка по продаже елок откроется на улице Борчанинова, 15, а с 18 декабря — на улице Борчанинова, 13», — рассказали корреспонденту агентства в мэрии.
Ранее URA.RU публиковало рекомендации, как выбрать новогоднюю красавицу. Продажи живых елей к Новому году также стартовали в пермских лесничествах. Символ праздника обойдется жителям Прикамья в сумму от 29 до 173 рублей.
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