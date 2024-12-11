В лесничествах Перми начались продажи новогодних елей

В пермских лесничествах стартовали продажи живых елей к Новому году. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
«У пермяков который год подряд есть возможность отправиться в лес и самим выбрать символ новогоднего праздника — натуральную ель, сосну или пихту. В зависимости от высоты покупка обойдется от 28 до 173 рублей за штуку», — отмечает ведомство. При этом один человек может приобрести не более двух деревьев.
Ранее URA.RU рассказывало, что для приобретения живой елки необходимо заключить договор купли-продажи. За незаконную заготовку новогодних деревьев предусмотрены штрафы. Если ущерб от незаконной рубки превысит пять тысяч рублей, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.
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