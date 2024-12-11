11 декабря 2024

Бастрыкин потребовал доклад из-за разрушающихся домов жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении проблемы жителей разваливающихся домов в ХМАО
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении проблемы жителей разваливающихся домов в ХМАО Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с разрушением многоквартирных домов в Сургутском районе ХМАО после обращения жителей городских поселений Белый Яр, Барсово и Солнечный. Об этом сообщается в telegram-канале СК России.

«В социальной сети опубликовано видеообращение к председателю СК России жителей городских поселений Белый Яр и Солнечный, а также поселка городского типа Барсово. Фасады и несущие конструкции более 40 многоквартирных домов в населенных пунктах длительное время разрушаются, системы канализации неисправны, в помещениях образовалась плесень, температурный режим не соответствует установленным нормативам», — уточняется в публикации ведомства.

Несмотря на то что дома были признаны аварийными еще в 2019 году, действия властей по восстановлению прав граждан не предпринимались. Множество обращений остались без ответа.

Окружной следственный комитет проверяет действия мэрии Белого Яра. Также расследуются два уголовных дела из-за того, что не приняли меры по расселению аварийных домов в Барсово и Солнечном. Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования у руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жильцы аварийного дома из Сургутского района обратились за защитой к главе СК РФ. Ранее руководитель ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с разрушением многоквартирных домов в Сургутском районе ХМАО после обращения жителей городских поселений Белый Яр, Барсово и Солнечный. Об этом сообщается в telegram-канале СК России. «В социальной сети опубликовано видеообращение к председателю СК России жителей городских поселений Белый Яр и Солнечный, а также поселка городского типа Барсово. Фасады и несущие конструкции более 40 многоквартирных домов в населенных пунктах длительное время разрушаются, системы канализации неисправны, в помещениях образовалась плесень, температурный режим не соответствует установленным нормативам», — уточняется в публикации ведомства. Несмотря на то что дома были признаны аварийными еще в 2019 году, действия властей по восстановлению прав граждан не предпринимались. Множество обращений остались без ответа. Окружной следственный комитет проверяет действия мэрии Белого Яра. Также расследуются два уголовных дела из-за того, что не приняли меры по расселению аварийных домов в Барсово и Солнечном. Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования у руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина. Ранее URA.RU сообщало о том, что жильцы аварийного дома из Сургутского района обратились за защитой к главе СК РФ. Ранее руководитель ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...