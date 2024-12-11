Бастрыкин потребовал доклад из-за разрушающихся домов жителей ХМАО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с разрушением многоквартирных домов в Сургутском районе ХМАО после обращения жителей городских поселений Белый Яр, Барсово и Солнечный. Об этом сообщается в telegram-канале СК России.
«В социальной сети опубликовано видеообращение к председателю СК России жителей городских поселений Белый Яр и Солнечный, а также поселка городского типа Барсово. Фасады и несущие конструкции более 40 многоквартирных домов в населенных пунктах длительное время разрушаются, системы канализации неисправны, в помещениях образовалась плесень, температурный режим не соответствует установленным нормативам», — уточняется в публикации ведомства.
Несмотря на то что дома были признаны аварийными еще в 2019 году, действия властей по восстановлению прав граждан не предпринимались. Множество обращений остались без ответа.
Окружной следственный комитет проверяет действия мэрии Белого Яра. Также расследуются два уголовных дела из-за того, что не приняли меры по расселению аварийных домов в Барсово и Солнечном. Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования у руководителя СУ СК по ХМАО Михаила Мокшина.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жильцы аварийного дома из Сургутского района обратились за защитой к главе СК РФ. Ранее руководитель ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной.
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