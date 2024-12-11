11 декабря 2024

Прокурор выехал в детсад, где пьяный челябинец устроил дебош

© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., детский сад
Пьяный мужчина избил воспитателя на глазах у детей Фото:

Сотрудники челябинской прокуратуры проводят проверку после инцидента, когда пьяный мужчина устроил дебош в детском саду. На место выехала зампрокурора района Равиля Султанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 11 ноября на территории МАДОУ „Детский сад №348 Челябинска“, где неизвестный мужчина вступил в конфликт с воспитателем на игровой площадке в присутствии детей. Сотрудниками полиции мужчина задержан», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас детский сад работает в обычном режиме, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле районного ведомства.

Пьяный мужчина перелез через ограду детского сада и избил воспитателя детского сада в присутствии детей. Инцидент произошел 11 декабря. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), дебошир задержан.

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Сотрудники челябинской прокуратуры проводят проверку после инцидента, когда пьяный мужчина устроил дебош в детском саду. На место выехала зампрокурора района Равиля Султанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 11 ноября на территории МАДОУ „Детский сад №348 Челябинска“, где неизвестный мужчина вступил в конфликт с воспитателем на игровой площадке в присутствии детей. Сотрудниками полиции мужчина задержан», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. Сейчас детский сад работает в обычном режиме, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле районного ведомства. Пьяный мужчина перелез через ограду детского сада и избил воспитателя детского сада в присутствии детей. Инцидент произошел 11 декабря. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), дебошир задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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