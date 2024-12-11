Прокурор выехал в детсад, где пьяный челябинец устроил дебош

Сотрудники челябинской прокуратуры проводят проверку после инцидента, когда пьяный мужчина устроил дебош в детском саду. На место выехала зампрокурора района Равиля Султанова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 11 ноября на территории МАДОУ „Детский сад №348 Челябинска“, где неизвестный мужчина вступил в конфликт с воспитателем на игровой площадке в присутствии детей. Сотрудниками полиции мужчина задержан», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сейчас детский сад работает в обычном режиме, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле районного ведомства.
Пьяный мужчина перелез через ограду детского сада и избил воспитателя детского сада в присутствии детей. Инцидент произошел 11 декабря. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), дебошир задержан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!