Екатеринбуржец изнасиловал 11-летнего ученика интерната

Подозреваемому 37 лет (архивное фото)
В Екатеринбурге 37-летний Александр Т. изнасиловал 11-летнего мальчика, который учится в интернате. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Мужчина набросился на ребенка еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Мальчик не смог дать отпор», — сказал собеседник агентства. Пострадавший воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.
Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года, сообщили URA.RU в райсуде. Комментариев от силовых структур нет.
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