Происшествия Екатеринбуржец изнасиловал 11-летнего ученика интерната 12 декабря 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Подозреваемому 37 лет (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге 37-летний Александр Т. изнасиловал 11-летнего мальчика, который учится в интернате. Об этом URA.RU рассказал источник. «Мужчина набросился на ребенка еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Мальчик не смог дать отпор», — сказал собеседник агентства. Пострадавший воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит. Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года, сообщили URA.RU в райсуде. Комментариев от силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 37-летний Александр Т. изнасиловал 11-летнего мальчика, который учится в интернате. Об этом URA.RU рассказал источник. «Мужчина набросился на ребенка еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Мальчик не смог дать отпор», — сказал собеседник агентства. Пострадавший воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит. Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года, сообщили URA.RU в райсуде. Комментариев от силовых структур нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям