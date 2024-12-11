11 декабря 2024

Екатеринбуржец изнасиловал 11-летнего ученика интерната

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника Ф.М. Достоевскому. Пермь, мужчина, руки
Подозреваемому 37 лет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 37-летний Александр Т. изнасиловал 11-летнего мальчика, который учится в интернате. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Мужчина набросился на ребенка еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Мальчик не смог дать отпор», — сказал собеседник агентства. Пострадавший воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит.

Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года, сообщили URA.RU в райсуде. Комментариев от силовых структур нет.

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В Екатеринбурге 37-летний Александр Т. изнасиловал 11-летнего мальчика, который учится в интернате. Об этом URA.RU рассказал источник. «Мужчина набросился на ребенка еще в сентябре, когда гостил у него дома в Орджоникидзевском районе. Мальчик не смог дать отпор», — сказал собеседник агентства. Пострадавший воспитывается в полной семье, на учете в ПДН не состоит. Подозреваемый задержан и признался в содеянном. Его арестовали до 10 февраля 2025 года, сообщили URA.RU в райсуде. Комментариев от силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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