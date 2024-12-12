Появились подробности о звезде «Ералаша» Белоголовцеве, которого экстренного прооперировали

Сергей Белоголовцев успешно прооперирован
Звезда «Ералаша» и шоумен Сергей Белоголовцев, экстренно госпитализированный с аппендицитом, был успешно прооперирован в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь актера Екатерина.
«Все нормально, аппендицит вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается», — сообщила женщина. Ее слова передает RT.
Ранее стало известно, что Белоголовцев был экстренно доставлен в больницу. Причиной стал обнаруженный аппендицит. 14 декабря его должны выписать.
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