Общество Здоровье Появились подробности о звезде «Ералаша» Белоголовцеве, которого экстренного прооперировали Появились подробности о Белоголовцеве, которого экстренного прооперировали 12 декабря 2024 в 12:23 Размер текста - 17 + Сергей Белоголовцев успешно прооперирован Фото: Александр Мамаев © URA.RU Звезда «Ералаша» и шоумен Сергей Белоголовцев, экстренно госпитализированный с аппендицитом, был успешно прооперирован в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь актера Екатерина. «Все нормально, аппендицит вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается», — сообщила женщина. Ее слова передает RT. Ранее стало известно, что Белоголовцев был экстренно доставлен в больницу. Причиной стал обнаруженный аппендицит. 14 декабря его должны выписать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Звезда «Ералаша» и шоумен Сергей Белоголовцев, экстренно госпитализированный с аппендицитом, был успешно прооперирован в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь актера Екатерина. «Все нормально, аппендицит вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается», — сообщила женщина. Ее слова передает RT. Ранее стало известно, что Белоголовцев был экстренно доставлен в больницу. Причиной стал обнаруженный аппендицит. 14 декабря его должны выписать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям