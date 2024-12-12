Появились подробности о звезде «Ералаша» Белоголовцеве, которого экстренного прооперировали

Появились подробности о Белоголовцеве, которого экстренного прооперировали
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Поэтический вечер с Сергеем Белоголовцевым в рамках лектория «Прямая речь. Екатеринбург», белоголовцев сергей
Сергей Белоголовцев успешно прооперирован Фото:

Звезда «Ералаша» и шоумен Сергей Белоголовцев, экстренно госпитализированный с аппендицитом, был успешно прооперирован в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь актера Екатерина.

«Все нормально, аппендицит вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается», — сообщила женщина. Ее слова передает RT.

Ранее стало известно, что Белоголовцев был экстренно доставлен в больницу. Причиной стал обнаруженный аппендицит. 14 декабря его должны выписать.

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Звезда «Ералаша» и шоумен Сергей Белоголовцев, экстренно госпитализированный с аппендицитом, был успешно прооперирован в Москве. Об этом рассказала пресс-секретарь актера Екатерина. «Все нормально, аппендицит вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается», — сообщила женщина. Ее слова передает RT. Ранее стало известно, что Белоголовцев был экстренно доставлен в больницу. Причиной стал обнаруженный аппендицит. 14 декабря его должны выписать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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