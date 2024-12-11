11 декабря 2024

Челябинские новостройки на 40% обогнали по стоимости вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки в городе в среднем продают по 147, а «вторичку» по 105 тысяч рублей за «квадрат»
Новостройки в городе в среднем продают по 147, а «вторичку» по 105 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке составляет 105 тысяч рублей, а в новостройке — 147 тысяч рублей. Разрыв цен на сегодняшний день равен 40%, сообщается на сайте о недвижимости.

«Челябинск занимает четвертое место в стране в списке городов с наибольшим разрывом между ценами на первичное и вторичное жилье. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в Челябинске на декабрь 2024 года составляет 146 900 рублей, а во вторичном жилье — 104 900 рублей», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Циан Аналитика». 

На первом месте по разрыву цен между первичным и вторичным жильем оказался город Тольятти с разницей в 46%. Жилье в новостройках там продается по 135 тысяч рублей, а на вторичном рынке по 92 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Новокузнецк и Томск с разницей в 43% и 42% соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке составляет 105 тысяч рублей, а в новостройке — 147 тысяч рублей. Разрыв цен на сегодняшний день равен 40%, сообщается на сайте о недвижимости. «Челябинск занимает четвертое место в стране в списке городов с наибольшим разрывом между ценами на первичное и вторичное жилье. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в Челябинске на декабрь 2024 года составляет 146 900 рублей, а во вторичном жилье — 104 900 рублей», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Циан Аналитика».  На первом месте по разрыву цен между первичным и вторичным жильем оказался город Тольятти с разницей в 46%. Жилье в новостройках там продается по 135 тысяч рублей, а на вторичном рынке по 92 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Новокузнецк и Томск с разницей в 43% и 42% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...