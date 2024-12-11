Челябинские новостройки на 40% обогнали по стоимости вторичное жилье

В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке составляет 105 тысяч рублей, а в новостройке — 147 тысяч рублей. Разрыв цен на сегодняшний день равен 40%, сообщается на сайте о недвижимости.
«Челябинск занимает четвертое место в стране в списке городов с наибольшим разрывом между ценами на первичное и вторичное жилье. Средняя цена одного квадратного метра нового жилья в Челябинске на декабрь 2024 года составляет 146 900 рублей, а во вторичном жилье — 104 900 рублей», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование «Циан Аналитика».
На первом месте по разрыву цен между первичным и вторичным жильем оказался город Тольятти с разницей в 46%. Жилье в новостройках там продается по 135 тысяч рублей, а на вторичном рынке по 92 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Новокузнецк и Томск с разницей в 43% и 42% соответственно.
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