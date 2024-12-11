В Челябинской области температура в декабре была почти на 10 градусов выше нормы. Карта

12 декабря 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Начало декабря в Челябинске выдалось теплым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На шесть-девять градусов выше нормы была температура воздуха в начале декабря в Челябинской области. Об итогах первой декады месяца рассказали синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В первые дни декабря (1-3 декабря) было очень тепло, среднесуточные температуры воздуха оказались на шесть—девять градусов выше нормы и равнялись минус один—минус пять градусов. Средняя за декаду температура воздуха была на два—четыре градуса выше нормы и составляла минус шесть—минус девять градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Холодными были дни с 7 по 9 декабря, когда в горных районах минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы понижались до минус 18 — минус 29 градусов. Почти 80% от декадной нормы осадков выпало в крайних северных и горных северо-западных районах — от трех до десяти миллиметров. На остальной территории области наблюдались лишь следы осадков, рассказали синоптики. Высота снежного покрова, в целом по Челябинской области, ниже нормы на 13 сантиметров. На крайнем юге, в частности, в Брединском районе, снега в декабре нет вообще. Почва промерзла на 30—60 сантиметров, что в среднем в пределах нормы. В юго-восточных районах, в частности, в Варненском районе, почва промерзла на 87 сантиметров, что выше нормы на 11 сантиметров. В горных северо-западных районах, в частности в Златоусте, почва промерзла всего на два сантиметра, что меньше обычного на 22 сантиметра. Вторая половина декабря в Челябинске ожидается солнечной и бесснежной. При этом незначительные осадки ожидаются только в начале второй половины декабря, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Высота снежного покрова по данным снегосъемки на 10 декабря Telegram-канал «Челябинский ЦГМС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На шесть-девять градусов выше нормы была температура воздуха в начале декабря в Челябинской области. Об итогах первой декады месяца рассказали синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В первые дни декабря (1-3 декабря) было очень тепло, среднесуточные температуры воздуха оказались на шесть—девять градусов выше нормы и равнялись минус один—минус пять градусов. Средняя за декаду температура воздуха была на два—четыре градуса выше нормы и составляла минус шесть—минус девять градусов», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Холодными были дни с 7 по 9 декабря, когда в горных районах минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы понижались до минус 18 — минус 29 градусов. Почти 80% от декадной нормы осадков выпало в крайних северных и горных северо-западных районах — от трех до десяти миллиметров. На остальной территории области наблюдались лишь следы осадков, рассказали синоптики. Высота снежного покрова, в целом по Челябинской области, ниже нормы на 13 сантиметров. На крайнем юге, в частности, в Брединском районе, снега в декабре нет вообще. Почва промерзла на 30—60 сантиметров, что в среднем в пределах нормы. В юго-восточных районах, в частности, в Варненском районе, почва промерзла на 87 сантиметров, что выше нормы на 11 сантиметров. В горных северо-западных районах, в частности в Златоусте, почва промерзла всего на два сантиметра, что меньше обычного на 22 сантиметра. Вторая половина декабря в Челябинске ожидается солнечной и бесснежной. При этом незначительные осадки ожидаются только в начале второй половины декабря, сообщили ранее синоптики «Гисметео».