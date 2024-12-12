Четверо детей отравились смертельным газом в свердловском городе

В Дегтярске госпитализировали четверых детей, отравившихся угарным газом
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей экстренно госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) ночью 12 декабря четверо детей отравились угарным газом. Всех госпитализировали, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, а других — удовлетворительное. Сотрудники прокуратуры организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Ночью 12 декабря на пульт оперативных служб поступила информация о доставлении в больницу четырех несовершеннолетних детей 2008-го, 2010-го, 2013-го и 2024-го годов рождения с диагнозом отравление угарным газом», — следует из сообщения. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме. В квартире находилась и мать детей, она не пострадала.

Предварительной причиной произошедшего называют неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Специалисты установили также отсутствие тяги в дымоходе. По результатам проверки правоохранителей при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Дегтярске (Свердловская область) ночью 12 декабря четверо детей отравились угарным газом. Всех госпитализировали, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, а других — удовлетворительное. Сотрудники прокуратуры организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Ночью 12 декабря на пульт оперативных служб поступила информация о доставлении в больницу четырех несовершеннолетних детей 2008-го, 2010-го, 2013-го и 2024-го годов рождения с диагнозом отравление угарным газом», — следует из сообщения. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме. В квартире находилась и мать детей, она не пострадала. Предварительной причиной произошедшего называют неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки. Специалисты установили также отсутствие тяги в дымоходе. По результатам проверки правоохранителей при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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