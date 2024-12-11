Билеты с пожеланиями уже выдают в шести автобусах Салехарда (архивное фото)
В автобусах Салехарда (ЯНАО) пассажирам будут выдавать билеты с добрыми пожеланиями. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.
«Праздничная акция запущена уже в шести автобусах, а со временем эти пожелания будут получать пассажиры всех автобусов», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Пожелания на билетах приурочено к новогодним праздникам.
Ранее URA.RU сообщало, что на стендах в Салехарде появились новогодние открытки времен СССР. Всего установлено 25 открыток, самая старая из которых датируется 1968 годом.
Счастливый билетик в автобусе Салехарда
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