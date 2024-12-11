11 декабря 2024

АТП Салехарда приготовило сюрприз для пассажиров. Фото

В Салехарде пассажирам автобусов начали выдавать билетики с пожеланиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты с пожеланиями уже выдают в шести автобусах Салехарда (архивное фото)
Билеты с пожеланиями уже выдают в шести автобусах Салехарда (архивное фото) Фото:

В автобусах Салехарда (ЯНАО) пассажирам будут выдавать билеты с добрыми пожеланиями. Об этом сообщили в администрации окружной столицы.

«Праздничная акция запущена уже в шести автобусах, а со временем эти пожелания будут получать пассажиры всех автобусов», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Пожелания на билетах приурочено к новогодним праздникам.

Ранее URA.RU сообщало, что на стендах в Салехарде появились новогодние открытки времен СССР. Всего установлено 25 открыток, самая старая из которых датируется 1968 годом.

Счастливый билетик в автобусе Салехарда
Счастливый билетик в автобусе Салехарда
Фото:

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В автобусах Салехарда (ЯНАО) пассажирам будут выдавать билеты с добрыми пожеланиями. Об этом сообщили в администрации окружной столицы. «Праздничная акция запущена уже в шести автобусах, а со временем эти пожелания будут получать пассажиры всех автобусов», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Пожелания на билетах приурочено к новогодним праздникам. Ранее URA.RU сообщало, что на стендах в Салехарде появились новогодние открытки времен СССР. Всего установлено 25 открыток, самая старая из которых датируется 1968 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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