Мигранты стали совершать меньше преступлений в России

В России сократилось число преступлений среди мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общее количество преступлений сократилось на 2,1%
Общее количество преступлений сократилось на 2,1% Фото:

В России наблюдается динамика снижения количества преступлений среди мигрантов по всем основным видам правонарушений. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк

«Число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев этого года сократилось на 3,9% в сравнении с январем—ноябрем 2023 года», — пишет Ирина Волк. Также она отмечает, что среди них заметно уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей — на 25,7%.

В сфере, связанной с незаконным оборотом наркотиков, число преступлений сократилось на 15,8%. Факторы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшились на 11,1%. Убийства и покушения на убийство снизились на 4,5 %.

По данным МВД, сократилось общее количество преступлений, которые совершили мигранты. В этом году сокращение составило более 2% по сравнению с прошлым годом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России наблюдается динамика снижения количества преступлений среди мигрантов по всем основным видам правонарушений. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк «Число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев этого года сократилось на 3,9% в сравнении с январем—ноябрем 2023 года», — пишет Ирина Волк. Также она отмечает, что среди них заметно уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей — на 25,7%. В сфере, связанной с незаконным оборотом наркотиков, число преступлений сократилось на 15,8%. Факторы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшились на 11,1%. Убийства и покушения на убийство снизились на 4,5 %. По данным МВД, сократилось общее количество преступлений, которые совершили мигранты. В этом году сокращение составило более 2% по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...