Мигранты стали совершать меньше преступлений в России

В России наблюдается динамика снижения количества преступлений среди мигрантов по всем основным видам правонарушений. Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк
«Число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев этого года сократилось на 3,9% в сравнении с январем—ноябрем 2023 года», — пишет Ирина Волк. Также она отмечает, что среди них заметно уменьшилось количество разбойных нападений и грабежей — на 25,7%.
В сфере, связанной с незаконным оборотом наркотиков, число преступлений сократилось на 15,8%. Факторы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшились на 11,1%. Убийства и покушения на убийство снизились на 4,5 %.
По данным МВД, сократилось общее количество преступлений, которые совершили мигранты. В этом году сокращение составило более 2% по сравнению с прошлым годом.
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