Пьянство, толпы, истерия: пять историй свердловчан, которые ненавидят Новый год

Жители Свердловской области ненавидят Новый год за пьянство и засилье рекламы

30 декабря 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Не всем хочется шумного праздника. Некоторые предпочли бы встречать Новый год в одиночестве и тишине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для большинства россиян, да и жителей Земного шара, Новый год является любимейшим праздником, с которым люди связывают новые чаяния и надежды, и в который даже взрослые начинают немного верить в чудеса. Однако есть и те, кого шумные фейерверки, пестрящая реклама и суета с Дедом Морозом и Снегурочкой раздражают. URA.RU поговорило с пятью хейтерами и узнало, за что они ненавидят Новый год. Завлекуха «Я не люблю Новый год из-за обилия пестрящей рекламы. Примерно с середины декабря до конца января тебя погружают в болото маркетинговых завлекух, навязывают определенное поведение, ценности и товары, многие из которых тебе или просто не нужны, или применимы исключительно в новогодние праздники», — рассказал Александр из Нижнего Тагила, 24 года, дизайнер. Очень многих раздражают толпы людей и суета в предпраздничные дни Фото: Роман Наумов © URA.RU Он даже назвал топ самых ненавистных атрибутов этого праздника. На первом месте салюты, которые пугают его собаку и кошку, и которые регулярно гремят за окном. На втором — толпы людей на улицах и в торговых центрах, из-за которых каждодневные покупки превращаются в борьбу. На третьем — сложности в графике работы магазинов/ресторанов/сервисов, которые массово уходят на каникулы. На четвертом — траты на подарки. «Обычно этот процесс волнующий и радостный, ведь ты делаешь что-то приятное своим близким, придумываешь какой-то крутой подарок. Но в Новый год это превращается в рутину — надо не забыть про всех членов семьи, про друзей, коллег. Помимо крупных вложений, ты тратишь большое количество времени на организацию и продумывание подарка для каждого», — объяснил Александр. Пьянство «У меня было детство, как у всех людей, с Дедом Морозом, подарками, но в какой-то момент так получилось, что мы стали чаще праздновать Новый год не в кругу семьи, а с друзьями родителей. И, соответственно, они много пили, много веселились. А мне было лет 10. И я уже тогда стал задумываться — а так ли должен выглядеть праздник? Да, в нем есть символизм, традиции, культурная значимость, которые никак не сочетаются с тем, во что Новый год превратили люди», — рассуждает уже другой собеседник, студент Егор из Екатеринбурга, 21 год. А кто-то с трудом переносит подвыпивших по случаю праздника людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его мнению, Новый год для многих повод выпить, и выпить много. «Оторваться по полной, причем почти в буквальном смысле — оторваться от земли, чтобы потом три дня лежать и ничего не помнить. Это моя главная претензия к Новому году», — продолжил парень. Как и первый собеседник, ему отвратителен назойливый новогодний маркетинг, нацеленный на то, лишь бы что-то продать. «За всей этой фиговиной теряется сама суть праздника, и поэтому праздник сам по себе выглядит ужасно», — считает он. У студента были две встречи Нового года, которые он назвал трогательными. Первая — в подростковом возрасте, когда Егор остался дома один и играл в онлайн-игры. «Мы все друг друга поздравляли в чате, но при этом все писали, что не любят Новый год и сидят в одиночестве. Там были и молодые ребята, и взрослые люди, и всех охватила тоска. Это было очень романтично». Второй хороший Новый год для Егора был тот, что он провел вдвоем с бабушкой. Парню было 17 лет, он знал, что скоро уедет в другой город учиться. Тихий домашний праздник рядом с родным человеком запомнился ему навсегда. Одиночество «Может, если бы у меня была семья, ребенок или просто парень, я бы и любила Новый год. Но у меня никого нет, я вообще одна, и почему-то именно в Новый год я ощущаю свое одиночество острее чем обычно», — рассказала Ирина из Екатеринбурга, юрист, 36 лет. У нее есть друзья и коллеги, которые регулярно приглашают ее отметить праздник вместе. Но, по выражению женщины, от таких компаний ей «тошно на душе». Не все считают Новый год счастьем Фото: Денис Моргунов © URA.RU «В любой другой день — да, можно после работы пива выпить или сходить куда-нибудь в выходной. Но в Новый год я прямо стараюсь убежать от всех и спрятаться. Когда я одна, я свое одиночество не так ощущаю. А когда за новогодним столом вокруг меня сидят счастливые пары, у многих дети, и только я одна как пень, я чувствую себя какой-то прокаженной», — призналась собеседница. Особенно ей неприятны вопросы типа «когда выйдешь замуж/родишь» — а они нередко возникают у подвыпивших приятельниц. Чтобы оградить себя от них, Ирина регулярно лжет коллегам и подругам, что у нее есть планы на Новый год. На самом деле она закрывается в своей квартире и встречает праздник одна — с телевизором и кошкой. «И это неплохо. Один-то плюс у Нового года точно есть — можно выспаться», — говорит женщина. Пропаганда «У меня ненависть вызывает проклятая, назойливая, всепроникающая пропаганда Нового года и всех связанных с ним сомнительных радостей. Она льется изо всех щелей — заходишь ли в магазин, включаешь ли радио или телевизор — от нее нигде не спастись. А ведь это всего лишь манипуляция, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Появляется масса пробок, в Екатеринбург едут со всей области — как будто у нас мандарины слаще! При наличии Ozon, Wildberries, которые есть сейчас в каждом замшелом поселке, странно ехать в крупные города за покупками», — возмущается предприниматель Алексей из Екатеринбурга, 40 лет. Алексей уверен, что мандарины сладкие везде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По его убеждению, сама идея Нового года в России сильно преувеличена. Люди, по его мнению, «страдают» целый год, а в конце почему-то ждут чуда. Ему больше по душе европейская традиция встречи Рождества: семейный, тихий и уютный праздник без ярких вспышек, взрывов и петард. «Ну глупо же встречать климатическую, географическую смену года. Так мы в России еще и в феврале отпразднуем Восточный и Китайский Новый год. Праздник этот жесточайше выбивает из рабочего темпа. Прекращают работу все институты и государственные службы. Я бы вот уже с 5 января с удовольствием выходил на работу», — говорит собеседник. Нынче он выйдет работать уже 1 января, а в праздничный вечер просто поест, посмотрит YouTube и ляжет спать. Нелюбовь «Я не люблю своего мужа, у меня есть любовник, и он женат. Он встречает Новый год со своей женой, а я со своим мужем. Но моему любовнику легче: он хорошо относится к своей жене, любит ее, уважает, бережет, ему не больно, что мы не вместе. Для меня же Новый год уже много лет подряд пытка: я не перевариваю своего мужа, даже презираю. Я не ухожу от него по одной лишь причине: мне кажется, он этого не переживет», — призналась Елена, 43 года, риелтор. Елена вынуждена смотреть передачи, которые любит нелюбимый муж Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия» Ее супруг любит Новый год и старается встречать как большинство людей: с обильным застольем, друзьями и «Голубым огоньком» (сын у пары взрослый и живет отдельно). Мужчина и не догадывается, какая чернота в эти праздничные дни наступает в душе его жены. «Мне приходится притворяться, улыбаться, общаться на неинтересные темы, смотреть тупые передачи. Гостей я не люблю, но с ними легче — лишь бы не оставаться с мужем вдвоем. Для меня и так это мучение, а как представлю, что тот, кого я люблю, сейчас с женой и счастлив — хоть волком вой. В любой другой праздник я могла бы что-то наврать, улизнуть из дома, сославшись на работу. Но с Новым годом так не получится: всем вдолбили в голову, что это семейный праздник, и надо соответствовать, играть роль примерной жены», — с раздражением говорит собеседница. Нынешний Новый год она традиционно проведет с нелюбимым мужем, в тоске, считая дни до выхода на работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для большинства россиян, да и жителей Земного шара, Новый год является любимейшим праздником, с которым люди связывают новые чаяния и надежды, и в который даже взрослые начинают немного верить в чудеса. Однако есть и те, кого шумные фейерверки, пестрящая реклама и суета с Дедом Морозом и Снегурочкой раздражают. URA.RU поговорило с пятью хейтерами и узнало, за что они ненавидят Новый год. «Я не люблю Новый год из-за обилия пестрящей рекламы. Примерно с середины декабря до конца января тебя погружают в болото маркетинговых завлекух, навязывают определенное поведение, ценности и товары, многие из которых тебе или просто не нужны, или применимы исключительно в новогодние праздники», — рассказал Александр из Нижнего Тагила, 24 года, дизайнер. Он даже назвал топ самых ненавистных атрибутов этого праздника. На первом месте салюты, которые пугают его собаку и кошку, и которые регулярно гремят за окном. На втором — толпы людей на улицах и в торговых центрах, из-за которых каждодневные покупки превращаются в борьбу. На третьем — сложности в графике работы магазинов/ресторанов/сервисов, которые массово уходят на каникулы. На четвертом — траты на подарки. «Обычно этот процесс волнующий и радостный, ведь ты делаешь что-то приятное своим близким, придумываешь какой-то крутой подарок. Но в Новый год это превращается в рутину — надо не забыть про всех членов семьи, про друзей, коллег. Помимо крупных вложений, ты тратишь большое количество времени на организацию и продумывание подарка для каждого», — объяснил Александр. «У меня было детство, как у всех людей, с Дедом Морозом, подарками, но в какой-то момент так получилось, что мы стали чаще праздновать Новый год не в кругу семьи, а с друзьями родителей. И, соответственно, они много пили, много веселились. А мне было лет 10. И я уже тогда стал задумываться — а так ли должен выглядеть праздник? Да, в нем есть символизм, традиции, культурная значимость, которые никак не сочетаются с тем, во что Новый год превратили люди», — рассуждает уже другой собеседник, студент Егор из Екатеринбурга, 21 год. По его мнению, Новый год для многих повод выпить, и выпить много. «Оторваться по полной, причем почти в буквальном смысле — оторваться от земли, чтобы потом три дня лежать и ничего не помнить. Это моя главная претензия к Новому году», — продолжил парень. Как и первый собеседник, ему отвратителен назойливый новогодний маркетинг, нацеленный на то, лишь бы что-то продать. «За всей этой фиговиной теряется сама суть праздника, и поэтому праздник сам по себе выглядит ужасно», — считает он. У студента были две встречи Нового года, которые он назвал трогательными. Первая — в подростковом возрасте, когда Егор остался дома один и играл в онлайн-игры. «Мы все друг друга поздравляли в чате, но при этом все писали, что не любят Новый год и сидят в одиночестве. Там были и молодые ребята, и взрослые люди, и всех охватила тоска. Это было очень романтично». Второй хороший Новый год для Егора был тот, что он провел вдвоем с бабушкой. Парню было 17 лет, он знал, что скоро уедет в другой город учиться. Тихий домашний праздник рядом с родным человеком запомнился ему навсегда. «Может, если бы у меня была семья, ребенок или просто парень, я бы и любила Новый год. Но у меня никого нет, я вообще одна, и почему-то именно в Новый год я ощущаю свое одиночество острее чем обычно», — рассказала Ирина из Екатеринбурга, юрист, 36 лет. У нее есть друзья и коллеги, которые регулярно приглашают ее отметить праздник вместе. Но, по выражению женщины, от таких компаний ей «тошно на душе». «В любой другой день — да, можно после работы пива выпить или сходить куда-нибудь в выходной. Но в Новый год я прямо стараюсь убежать от всех и спрятаться. Когда я одна, я свое одиночество не так ощущаю. А когда за новогодним столом вокруг меня сидят счастливые пары, у многих дети, и только я одна как пень, я чувствую себя какой-то прокаженной», — призналась собеседница. Особенно ей неприятны вопросы типа «когда выйдешь замуж/родишь» — а они нередко возникают у подвыпивших приятельниц. Чтобы оградить себя от них, Ирина регулярно лжет коллегам и подругам, что у нее есть планы на Новый год. На самом деле она закрывается в своей квартире и встречает праздник одна — с телевизором и кошкой. «И это неплохо. Один-то плюс у Нового года точно есть — можно выспаться», — говорит женщина. «У меня ненависть вызывает проклятая, назойливая, всепроникающая пропаганда Нового года и всех связанных с ним сомнительных радостей. Она льется изо всех щелей — заходишь ли в магазин, включаешь ли радио или телевизор — от нее нигде не спастись. А ведь это всего лишь манипуляция, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Появляется масса пробок, в Екатеринбург едут со всей области — как будто у нас мандарины слаще! При наличии Ozon, Wildberries, которые есть сейчас в каждом замшелом поселке, странно ехать в крупные города за покупками», — возмущается предприниматель Алексей из Екатеринбурга, 40 лет. По его убеждению, сама идея Нового года в России сильно преувеличена. Люди, по его мнению, «страдают» целый год, а в конце почему-то ждут чуда. Ему больше по душе европейская традиция встречи Рождества: семейный, тихий и уютный праздник без ярких вспышек, взрывов и петард. «Ну глупо же встречать климатическую, географическую смену года. Так мы в России еще и в феврале отпразднуем Восточный и Китайский Новый год. Праздник этот жесточайше выбивает из рабочего темпа. Прекращают работу все институты и государственные службы. Я бы вот уже с 5 января с удовольствием выходил на работу», — говорит собеседник. Нынче он выйдет работать уже 1 января, а в праздничный вечер просто поест, посмотрит YouTube и ляжет спать. «Я не люблю своего мужа, у меня есть любовник, и он женат. Он встречает Новый год со своей женой, а я со своим мужем. Но моему любовнику легче: он хорошо относится к своей жене, любит ее, уважает, бережет, ему не больно, что мы не вместе. Для меня же Новый год уже много лет подряд пытка: я не перевариваю своего мужа, даже презираю. Я не ухожу от него по одной лишь причине: мне кажется, он этого не переживет», — призналась Елена, 43 года, риелтор. Ее супруг любит Новый год и старается встречать как большинство людей: с обильным застольем, друзьями и «Голубым огоньком» (сын у пары взрослый и живет отдельно). Мужчина и не догадывается, какая чернота в эти праздничные дни наступает в душе его жены. «Мне приходится притворяться, улыбаться, общаться на неинтересные темы, смотреть тупые передачи. Гостей я не люблю, но с ними легче — лишь бы не оставаться с мужем вдвоем. Для меня и так это мучение, а как представлю, что тот, кого я люблю, сейчас с женой и счастлив — хоть волком вой. В любой другой праздник я могла бы что-то наврать, улизнуть из дома, сославшись на работу. Но с Новым годом так не получится: всем вдолбили в голову, что это семейный праздник, и надо соответствовать, играть роль примерной жены», — с раздражением говорит собеседница. Нынешний Новый год она традиционно проведет с нелюбимым мужем, в тоске, считая дни до выхода на работу.