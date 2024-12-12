Снегопад и метель накроют Свердловскую область

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Снегопад в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, девушка, снегопад, зима, непогода, метель
Жителей призвали быть бдительными (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 13 декабря ожидаются сильный снег и метели. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Воздержись от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Будьте внимательны при управлении автомобилем. Пешеходам стоит быть осторожными, так как снег скрывает неровности», — сообщили спасатели.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил о приближающихся к Свердловской области снегопадах. По его словам, период морозов и сильных осадков начнется 14—16 декабря.

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В Свердловской области 13 декабря ожидаются сильный снег и метели. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Воздержись от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Будьте внимательны при управлении автомобилем. Пешеходам стоит быть осторожными, так как снег скрывает неровности», — сообщили спасатели. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил о приближающихся к Свердловской области снегопадах. По его словам, период морозов и сильных осадков начнется 14—16 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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