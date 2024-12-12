Снегопад и метель накроют Свердловскую область

Жителей призвали быть бдительными (архивное фото)
В Свердловской области 13 декабря ожидаются сильный снег и метели. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Воздержись от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Будьте внимательны при управлении автомобилем. Пешеходам стоит быть осторожными, так как снег скрывает неровности», — сообщили спасатели.
Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил о приближающихся к Свердловской области снегопадах. По его словам, период морозов и сильных осадков начнется 14—16 декабря.
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