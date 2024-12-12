В Екатеринбурге скончался ветеран из сталинской охраны

Ветеран Жорж Токарев, охранявший лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны, скончался 12 декабря на 101-м году жизни. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Горькая новость и невосполнимая утрата для всех нас. На 101-м году жизни не стало Жоржа Владимировича Токарева — ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга этого года», — написал Орлов и выразил искренние слова соболезнования близким и родным ветерана.
Токарев служил в Кремлевском полку, участвовал в Параде Победы 1945 года в Москве. В том же году он охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.
Звание почетного гражданина Токарев получил в августе. Осенью он оказался в реанимации. На отдыхе в санатории «Чусовское озеро» Токарев сломал шейку бедра.
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