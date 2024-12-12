В Екатеринбурге скончался ветеран из сталинской охраны

100-летний ветеран Жорж Токарев скончался в Екатеринбурге 12 декабря
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Почетный гражданин в Музее истории. Екатеринбург , токарев жорж
Жорж Токарев умер на 101 году жизни Фото:

Ветеран Жорж Токарев, охранявший лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны, скончался 12 декабря на 101-м году жизни. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Горькая новость и невосполнимая утрата для всех нас. На 101-м году жизни не стало Жоржа Владимировича Токарева — ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга этого года», — написал Орлов и выразил искренние слова соболезнования близким и родным ветерана.

Токарев служил в Кремлевском полку, участвовал в Параде Победы 1945 года в Москве. В том же году он охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте.

Звание почетного гражданина Токарев получил в августе. Осенью он оказался в реанимации. На отдыхе в санатории «Чусовское озеро» Токарев сломал шейку бедра.

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Ветеран Жорж Токарев, охранявший лидера СССР Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны, скончался 12 декабря на 101-м году жизни. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале. «Горькая новость и невосполнимая утрата для всех нас. На 101-м году жизни не стало Жоржа Владимировича Токарева — ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Екатеринбурга этого года», — написал Орлов и выразил искренние слова соболезнования близким и родным ветерана. Токарев служил в Кремлевском полку, участвовал в Параде Победы 1945 года в Москве. В том же году он охранял судьбоносную встречу Сталина с главами Великобритании и США Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в Ялте. Звание почетного гражданина Токарев получил в августе. Осенью он оказался в реанимации. На отдыхе в санатории «Чусовское озеро» Токарев сломал шейку бедра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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