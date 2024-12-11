11 декабря 2024

Десятки килограммов мефедрона изъяли у пермской наркобанды сотрудники ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы нарколаборатории отправились в колонию
Организаторы нарколаборатории отправились в колонию Фото:

В Пермском крае сотрудники УФСБ разоблачили банду производителей наркотиков. У преступников изъяли более 40 кг мефедрона и 300 кг прекурсоров.

«Задержаны жители Перми Ермоленко и Дедовец, организовавшие на территории Суксунского района производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъят мефедрон массой свыше 40 кг и прекурсоры массой свыше 300 кг», — рассказали URA.RU в УФСБ России по Пермскому краю.

Пермский краевой суд по итогам разбирательства приговорил Ермоленко к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Дедовец осужден на 15 лет и пять месяцев лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.

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В Пермском крае сотрудники УФСБ разоблачили банду производителей наркотиков. У преступников изъяли более 40 кг мефедрона и 300 кг прекурсоров. «Задержаны жители Перми Ермоленко и Дедовец, организовавшие на территории Суксунского района производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъят мефедрон массой свыше 40 кг и прекурсоры массой свыше 300 кг», — рассказали URA.RU в УФСБ России по Пермскому краю. Пермский краевой суд по итогам разбирательства приговорил Ермоленко к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Дедовец осужден на 15 лет и пять месяцев лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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