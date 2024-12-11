Утонувший УАЗ достали из проруби курганского озера
Сотрудники курганской поисково-спасательной службы достали со дна озера Иткуль в Каргапольском округе утонувший автомобиль «УАЗ-Фермер». Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана».
«Подняли со дна реки автомобиль УАЗ», — говорится в сообществе соцсети «ВКонтакте». Находку обнаружили на дне озерка Иткуль и достали 12 декабря.
На снимках видно, как водолазы спускаются в большую полынью. Затем из воды достают тентованный УАЗ. Спасатели напоминают об осторожности нахождения на льду.
Курганские водолазы спустились в озеро Иткуль
Со дна озера был поднят «УАЗ-Фермер»
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