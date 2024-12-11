11 декабря 2024

Со дна озера Иткуль курганские спасатели достали утонувший УАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Утонувший УАЗ достали из проруби курганского озера
Утонувший УАЗ достали из проруби курганского озера Фото:

Сотрудники курганской поисково-спасательной службы достали со дна озера Иткуль в Каргапольском округе утонувший автомобиль «УАЗ-Фермер». Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана».

«Подняли со дна реки автомобиль УАЗ», — говорится в сообществе соцсети «ВКонтакте». Находку обнаружили на дне озерка Иткуль и достали 12 декабря.

На снимках видно, как водолазы спускаются в большую полынью. Затем из воды достают тентованный УАЗ. Спасатели напоминают об осторожности нахождения на льду.

Курганские водолазы спустились в озеро Иткуль
Курганские водолазы спустились в озеро Иткуль
Фото:
Со дна озера был поднят «УАЗ-Фермер»
Со дна озера был поднят «УАЗ-Фермер»
Фото:

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Сотрудники курганской поисково-спасательной службы достали со дна озера Иткуль в Каргапольском округе утонувший автомобиль «УАЗ-Фермер». Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана». «Подняли со дна реки автомобиль УАЗ», — говорится в сообществе соцсети «ВКонтакте». Находку обнаружили на дне озерка Иткуль и достали 12 декабря. На снимках видно, как водолазы спускаются в большую полынью. Затем из воды достают тентованный УАЗ. Спасатели напоминают об осторожности нахождения на льду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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