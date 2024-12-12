Против мужчины, ограбившего банк на 9 млн, возбудили дело

В Новосибирске против мужчины, ограбившего отделение «Локо-банка» на девять миллионов рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Неизвестный зашел в здание вместе с сотрудниками банка. Затем связал троих из них в служебном помещении, а с четвертым прошел в кассовую зону, где похитил деньги», — сообщили в прокуратуре, передает ТАСС. Сразу после этого мужчина скрылся.
Известно, что около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. Целью стал коммерческий банк в центре города, а общая сумма хищения составила девять млн рублей. Сейчас нападавшего разыскивают.
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