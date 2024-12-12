Против мужчины, ограбившего банк на 9 млн, возбудили дело

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В отношении жителя Новосибирска возбудили уголовное дело после ограбления банка Фото:

В Новосибирске против мужчины, ограбившего отделение «Локо-банка» на девять миллионов рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Неизвестный зашел в здание вместе с сотрудниками банка. Затем связал троих из них в служебном помещении, а с четвертым прошел в кассовую зону, где похитил деньги», — сообщили в прокуратуре, передает ТАСС. Сразу после этого мужчина скрылся.

Известно, что около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. Целью стал коммерческий банк в центре города, а общая сумма хищения составила девять млн рублей. Сейчас нападавшего разыскивают.

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В Новосибирске против мужчины, ограбившего отделение «Локо-банка» на девять миллионов рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Неизвестный зашел в здание вместе с сотрудниками банка. Затем связал троих из них в служебном помещении, а с четвертым прошел в кассовую зону, где похитил деньги», — сообщили в прокуратуре, передает ТАСС. Сразу после этого мужчина скрылся. Известно, что около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. Целью стал коммерческий банк в центре города, а общая сумма хищения составила девять млн рублей. Сейчас нападавшего разыскивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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