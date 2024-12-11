Пермское управление Следкома выясняет причины гибели водителя, которому отрезало голову

В Перми следователи СК РФ устанавливают обстоятельства гибели водителя мини- погрузчика у ТЦ «Радуга». В своем telegram-канале ведомство сообщило, что погибшим является мужчина 1963 года рождения.
«Следственным отделом по Свердловскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1963 года рождения у торгового центра „Радуга“. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося.
Прокуратура Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами, указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел на парковке у торгового центра «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за нарушения мужчиной техники безопасности.
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