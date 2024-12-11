11 декабря 2024

Пермское управление Следкома выясняет причины гибели водителя, которому отрезало голову

Пермские следователи СКР выясняют причины гибели водителя у ТЦ «Радуга»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователями СУ СКР по Прикамью начата процессуальная проверка по факту гибели мужчины
Следователями СУ СКР по Прикамью начата процессуальная проверка по факту гибели мужчины Фото:

В Перми следователи СК РФ устанавливают обстоятельства гибели водителя мини- погрузчика у ТЦ «Радуга». В своем telegram-канале ведомство сообщило, что погибшим является мужчина 1963 года рождения.

«Следственным отделом по Свердловскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1963 года рождения у торгового центра „Радуга“. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося.

Прокуратура Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами, указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел на парковке у торгового центра «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за нарушения мужчиной техники безопасности.

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В Перми следователи СК РФ устанавливают обстоятельства гибели водителя мини- погрузчика у ТЦ «Радуга». В своем telegram-канале ведомство сообщило, что погибшим является мужчина 1963 года рождения. «Следственным отделом по Свердловскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины 1963 года рождения у торгового центра „Радуга“. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося. Прокуратура Перми взяла на контроль ход процессуальной проверки, начатой следственными органами, указано в telegram-канале прокуратуры Прикамья. URA.RU рассказывало, что несчастный случай произошел на парковке у торгового центра «Радуга». Во время работ по уборке снега водитель погрузчика получил смертельную травму. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за нарушения мужчиной техники безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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