Тюменцев предупредили об опасной погоде

На юге Тюменской области 13 декабря ожидаются снег, метель и порывы ветра до 17 м/с . Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«На юге Тюменской области 13 декабря прогнозируется ночью местами умеренные осадки в виде снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с , днем местами порывы до 17 м/с , метель. Температура ночью 4—9 мороза, днем 2—7 ниже нуля», — указано в сообщении.
Жителям рекомендуют ходить в обуви на плоской подошве и обходить покрытые льдом участки. Кроме того, в такую погоду просят держаться дальше от рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи.
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