11 декабря 2024

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото:

На юге Тюменской области 13 декабря ожидаются снег, метель и порывы ветра до 17 м/с . Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«На юге Тюменской области 13 декабря прогнозируется ночью местами умеренные осадки в виде снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с , днем местами порывы до 17 м/с , метель. Температура ночью 4—9 мороза, днем 2—7 ниже нуля», — указано в сообщении.

Жителям рекомендуют ходить в обуви на плоской подошве и обходить покрытые льдом участки. Кроме того, в такую погоду просят держаться дальше от рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи.

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На юге Тюменской области 13 декабря ожидаются снег, метель и порывы ветра до 17 м/с . Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. «На юге Тюменской области 13 декабря прогнозируется ночью местами умеренные осадки в виде снега. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с , днем местами порывы до 17 м/с , метель. Температура ночью 4—9 мороза, днем 2—7 ниже нуля», — указано в сообщении. Жителям рекомендуют ходить в обуви на плоской подошве и обходить покрытые льдом участки. Кроме того, в такую погоду просят держаться дальше от рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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