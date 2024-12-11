Суд вынес приговор жителю ХМАО за дискредитацию ВС РФ, защищающие Курскую область

Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор югорчанину за дискредитацию Вооруженных сил России в мессенджере. Ему присудили штраф в 30 000 рублей, сообщается в базе данных суда.
«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.
Югорчанин в мессенджере отправил знакомому видеоролик, дискредитирующий ВС РФ, защищающие Курскую область, командование вооруженных сил и президента России Владимира Путина. Суд квалифицировал его действия как публичную дискредитацию российской армии.
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