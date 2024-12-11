11 декабря 2024

Суд вынес приговор жителю ХМАО за дискредитацию ВС РФ, защищающие Курскую область

В ХМАО суд оштрафовал на 30 000 рублей жителя за дискредитацию ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил югорчанину штраф в 30 000 рублей
Суд назначил югорчанину штраф в 30 000 рублей Фото:

Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор югорчанину за дискредитацию Вооруженных сил России в мессенджере. Ему присудили штраф в 30 000 рублей, сообщается в базе данных суда.

«[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.

Югорчанин в мессенджере отправил знакомому видеоролик, дискредитирующий ВС РФ, защищающие Курскую область, командование вооруженных сил и президента России Владимира Путина. Суд квалифицировал его действия как публичную дискредитацию российской армии.

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Сургутский районный суд ХМАО вынес приговор югорчанину за дискредитацию Вооруженных сил России в мессенджере. Ему присудили штраф в 30 000 рублей, сообщается в базе данных суда. «[Осужденного] признать виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Югорчанин в мессенджере отправил знакомому видеоролик, дискредитирующий ВС РФ, защищающие Курскую область, командование вооруженных сил и президента России Владимира Путина. Суд квалифицировал его действия как публичную дискредитацию российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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