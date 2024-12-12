Болгария и Румыния присоединятся к Шенгену с Нового года

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года. Об этом говорится в заявлении совета.
«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года», — передает сообщение совета ТАСС. Решение было принято через 18 лет после вступления этих стран в ЕС.
В марте 2024 года обе страны частично вошли в Шенген. Был отменен паспортный контроль на воздушном и водном транспорте.
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