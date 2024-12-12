Болгария и Румыния присоединятся к Шенгену с Нового года

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Болгария и Румыния с 1 января войдут в зону Шенгена
Болгария и Румыния с 1 января войдут в зону Шенгена Фото:

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года. Об этом говорится в заявлении совета.

«Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года», — передает сообщение совета ТАСС. Решение было принято через 18 лет после вступления этих стран в ЕС.

В марте 2024 года обе страны частично вошли в Шенген. Был отменен паспортный контроль на воздушном и водном транспорте.

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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению с 1 января 2025 года. Об этом говорится в заявлении совета. «Совет ЕС утвердил отмену контроля на сухопутных границах Румынии и Болгарии с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года», — передает сообщение совета ТАСС. Решение было принято через 18 лет после вступления этих стран в ЕС. В марте 2024 года обе страны частично вошли в Шенген. Был отменен паспортный контроль на воздушном и водном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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