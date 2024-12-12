Олимпийская чемпионка пожаловалась на дискредитацию россиян на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила об издевательствах в отношении российских спортсменов со стороны Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом она рассказала в разговоре с журналистами.
«Ждать от World Aquatics другого отношения к нашим спортсменам было сложно. Вообще двойственные чувства сейчас. С одной стороны наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей. <...> Это унижение, издевательство», — заявила Журова в беседе с «ВсеПроСпорт».
Так она прокомментировала проходящий чемпионат мира по плаванию в Будапеште. В ходе мероприятия высокие результаты получали российские спортсмены, но World Aquatics запрещает публиковать их результаты на ресурсах Федерации водных видов спорта России. Также спортсменам из РФ запрещено давать интервью СМИ. Журова считает это открытой дисредитацией российских спортсменов.
В настоящий момент спортсмены выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Накануне российский участник Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на короткой воде. Соревнования проходят с 10 по 15 декабря.
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