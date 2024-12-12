СУБР раскрыл подробности обрушения свердловской шахты

Обрушение в шахте «Ново-Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), где погиб рабочий, случилось из-за горного удара. Коллеги пострадавшего достали его из-под завалов еще до прибытия скорой медицинской помощи. Семья рабочего получит всю необходимую помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «СУБР».
«На шахте Ново-Кальинская „СУБРа“ произошел горный удар, в результате которого пострадал горнорабочий очистного забоя. Еще до прибытия медиков и горноспасателей товарищи по бригаде смогли вытащить пострадавшего из-под завала и поднять на поверхность. „СУБР“ окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — пояснили в компании.
Трагедия случилась утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Погибшим оказался 25-летний горнорабочий очистного забоя. На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР.
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