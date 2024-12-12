СУБР раскрыл подробности обрушения свердловской шахты

СУБР окажет всю необходимую помощь семье погибшего рабочего в свердловской шахте
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Инцидент случился утром 12 декабря (архивное фото) Фото:

Обрушение в шахте «Ново-Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), где погиб рабочий, случилось из-за горного удара. Коллеги пострадавшего достали его из-под завалов еще до прибытия скорой медицинской помощи. Семья рабочего получит всю необходимую помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «СУБР».

«На шахте Ново-Кальинская „СУБРа“ произошел горный удар, в результате которого пострадал горнорабочий очистного забоя. Еще до прибытия медиков и горноспасателей товарищи по бригаде смогли вытащить пострадавшего из-под завала и поднять на поверхность. „СУБР“ окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — пояснили в компании.

Трагедия случилась утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Погибшим оказался 25-летний горнорабочий очистного забоя. На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР.

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Обрушение в шахте «Ново-Кальинская» (Свердловская область, Североуральск), где погиб рабочий, случилось из-за горного удара. Коллеги пострадавшего достали его из-под завалов еще до прибытия скорой медицинской помощи. Семья рабочего получит всю необходимую помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «СУБР». «На шахте Ново-Кальинская „СУБРа“ произошел горный удар, в результате которого пострадал горнорабочий очистного забоя. Еще до прибытия медиков и горноспасателей товарищи по бригаде смогли вытащить пострадавшего из-под завала и поднять на поверхность. „СУБР“ окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — пояснили в компании. Трагедия случилась утром 12 декабря на глубине 1160 метров. Погибшим оказался 25-летний горнорабочий очистного забоя. На место ЧП выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Сотрудники ведомства держат проведение доследственной проверки на контроле. К расследованию обстоятельств произошедшего уже подключились следователи СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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