Глава РФ Владимир Путин наградил военкора ВГТРК Евгения Поддубного, присвоив ему звание «Героя Российской Федерации». Он стал первым, кого упомянул глава страны. Наградам также удостоились и другие выдающиеся граждане страны. Торжественное мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля.
Звание «Герой Российской Федерации» получил только Евгений Поддубный. «Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова», — сказал Путин на награждении. Помимо военкора различные награды получили российские учителя, врачи, общественные деятели, депутаты и другие отличившиеся граждане.
Указ о присвоении соответствующего звания Поддубному был размещен еще 30 сентября этого года. В этом году военкор был тяжело ранен украинскими военными впервые дни вторжения ВСУ в Курскую область. Журналист ВГТРК получил тяжелые ожоги, черепно-мозговую травму и травмы лицевого скелета. Спустя чуть более месяца Поддубного выписали, передает «Национальная служба новостей». Ему также пообещали присвоить звание почетного гражданина Белгородской области, сообщает RT.
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