Путин на награждении россиян первым упомянул военкора Поддубного

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя РФ

12 декабря 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Евгений Поддубному присвоили звание «Героя Российской Федерации» Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Глава РФ Владимир Путин наградил военкора ВГТРК Евгения Поддубного, присвоив ему звание «Героя Российской Федерации». Он стал первым, кого упомянул глава страны. Наградам также удостоились и другие выдающиеся граждане страны. Торжественное мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля. Звание «Герой Российской Федерации» получил только Евгений Поддубный. «Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова», — сказал Путин на награждении. Помимо военкора различные награды получили российские учителя, врачи, общественные деятели, депутаты и другие отличившиеся граждане. Указ о присвоении соответствующего звания Поддубному был размещен еще 30 сентября этого года. В этом году военкор был тяжело ранен украинскими военными впервые дни вторжения ВСУ в Курскую область. Журналист ВГТРК получил тяжелые ожоги, черепно-мозговую травму и травмы лицевого скелета. Спустя чуть более месяца Поддубного выписали, передает «Национальная служба новостей». Ему также пообещали присвоить звание почетного гражданина Белгородской области, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава РФ Владимир Путин наградил военкора ВГТРК Евгения Поддубного, присвоив ему звание «Героя Российской Федерации». Он стал первым, кого упомянул глава страны. Наградам также удостоились и другие выдающиеся граждане страны. Торжественное мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля. Звание «Герой Российской Федерации» получил только Евгений Поддубный. «Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова», — сказал Путин на награждении. Помимо военкора различные награды получили российские учителя, врачи, общественные деятели, депутаты и другие отличившиеся граждане. Указ о присвоении соответствующего звания Поддубному был размещен еще 30 сентября этого года. В этом году военкор был тяжело ранен украинскими военными впервые дни вторжения ВСУ в Курскую область. Журналист ВГТРК получил тяжелые ожоги, черепно-мозговую травму и травмы лицевого скелета. Спустя чуть более месяца Поддубного выписали, передает «Национальная служба новостей». Ему также пообещали присвоить звание почетного гражданина Белгородской области, сообщает RT.