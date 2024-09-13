Военкор Поддубный дал первое интервью после ранения. Фото

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Евгений Поддубный лечился больше месяца Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, которого выписали из НИИ имени Склифосовского, поблагодарил врачей за лечение. Журналист дал первое интервью после ранения, полученное от удара дрона ВСУ в Курской области.

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«Я плохо помню, как меня доставили в курскую больницу. Но помню, что стало там легче. Спасибо врачам, что с такой душой и профессионализмом отнеслись ко мне и другим раненым. Увидел надписи „Склиф“ на одежде врачей, понял, что будет хорошо», — поделился Поддубный с телеканалом «Россия 24».

Поддубный был тяжело ранен 7 августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сначала он был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Потом его перевезли в НИИ имени Склифосовского. 13 сентября военкора выписали. Поддубного встретил гендиректор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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Военкора Поддубного встретил Дмитрий Кисилев
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Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, которого выписали из НИИ имени Склифосовского, поблагодарил врачей за лечение. Журналист дал первое интервью после ранения, полученное от удара дрона ВСУ в Курской области. «Я плохо помню, как меня доставили в курскую больницу. Но помню, что стало там легче. Спасибо врачам, что с такой душой и профессионализмом отнеслись ко мне и другим раненым. Увидел надписи „Склиф“ на одежде врачей, понял, что будет хорошо», — поделился Поддубный с телеканалом «Россия 24». Поддубный был тяжело ранен 7 августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сначала он был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Потом его перевезли в НИИ имени Склифосовского. 13 сентября военкора выписали. Поддубного встретил гендиректор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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