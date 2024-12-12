Пермяк открыл стрельбу в Кировском районе города

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Пять выстрелов прозвел пермяк в Кировском районе
Пять выстрелов прозвел пермяк в Кировском районе Фото:

Житель Перми открыл стрельбу на территории СНТ «Сосновый бор» в Кировском районе города. В результате пострадал один человек.

«В СНТ „Сосновый Бор“, расположенном на территории Кировского района Перми, мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, произвел не менее пяти выстрелов. В результате 33-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью, а также пострадало имущество одного из владельцев СНТ», — сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края.

Стрелявшего обвинили по статье о хулиганстве. Суд приговорил его трем годам лишения свободу условно.

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Житель Перми открыл стрельбу на территории СНТ «Сосновый бор» в Кировском районе города. В результате пострадал один человек. «В СНТ „Сосновый Бор“, расположенном на территории Кировского района Перми, мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, произвел не менее пяти выстрелов. В результате 33-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью, а также пострадало имущество одного из владельцев СНТ», — сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края. Стрелявшего обвинили по статье о хулиганстве. Суд приговорил его трем годам лишения свободу условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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