Пермяк открыл стрельбу в Кировском районе города

Пять выстрелов прозвел пермяк в Кировском районе
Житель Перми открыл стрельбу на территории СНТ «Сосновый бор» в Кировском районе города. В результате пострадал один человек.
«В СНТ „Сосновый Бор“, расположенном на территории Кировского района Перми, мужчина, вооружившись огнестрельным оружием, произвел не менее пяти выстрелов. В результате 33-летнему мужчине причинен легкий вред здоровью, а также пострадало имущество одного из владельцев СНТ», — сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края.
Стрелявшего обвинили по статье о хулиганстве. Суд приговорил его трем годам лишения свободу условно.
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