Мэрия Челябинска продает с торгов недострой на Бродокалмакском тракте. Фото

Мэрия Челябинска продает с торгов недострой на Бродокалмакском тракте.Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Торги по продаже недостроя пройдут в городе 4 февраля 2024 года
Торги по продаже недостроя пройдут в городе 4 февраля 2024 года Фото:

Власти Челябинска продадут с торгов автозаправочную станцию (АЗС) с 50% степенью готовности на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по суду у ООО «Движение», сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у ООО „Движение“ объект незавершенного строительства со степенью готовности 50% путем продажи с публичных торгов. Площадь недостроя составляет 558 квадратных метров, объект расположен в Челябинске на Бродокалмакском тракте», — сообщается на сайте.

По документам участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров был предназначен под строительство автозаправочной станции. Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Согласно плану, это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт.

Начальная цена лота — 1 миллион 650 тысяч рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляет 6 миллионов 782 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Торги пройдут в Челябинске 4 февраля 2025 года. Ранее власти неоднократно пытались пустить недострой с торгов, однако каждый раз продажи так или иначе срывались.  

Степень готовности недостроенной АЗС - 50%
Степень готовности недостроенной АЗС - 50%
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Власти Челябинска продадут с торгов автозаправочную станцию (АЗС) с 50% степенью готовности на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по суду у ООО «Движение», сообщается на сайте мэрии. «Изъять у ООО „Движение“ объект незавершенного строительства со степенью готовности 50% путем продажи с публичных торгов. Площадь недостроя составляет 558 квадратных метров, объект расположен в Челябинске на Бродокалмакском тракте», — сообщается на сайте. По документам участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров был предназначен под строительство автозаправочной станции. Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Согласно плану, это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт. Начальная цена лота — 1 миллион 650 тысяч рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляет 6 миллионов 782 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Торги пройдут в Челябинске 4 февраля 2025 года. Ранее власти неоднократно пытались пустить недострой с торгов, однако каждый раз продажи так или иначе срывались.  
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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