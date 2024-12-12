Власти Челябинска продадут с торгов автозаправочную станцию (АЗС) с 50% степенью готовности на Бродокалмакском тракте. Объект был изъят по суду у ООО «Движение», сообщается на сайте мэрии.
«Изъять у ООО „Движение“ объект незавершенного строительства со степенью готовности 50% путем продажи с публичных торгов. Площадь недостроя составляет 558 квадратных метров, объект расположен в Челябинске на Бродокалмакском тракте», — сообщается на сайте.
По документам участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров был предназначен под строительство автозаправочной станции. Сейчас на территории находится недостроенный комплекс зданий. Согласно плану, это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт.
Начальная цена лота — 1 миллион 650 тысяч рублей. При этом кадастровая стоимость участка составляет 6 миллионов 782 тысячи рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Торги пройдут в Челябинске 4 февраля 2025 года. Ранее власти неоднократно пытались пустить недострой с торгов, однако каждый раз продажи так или иначе срывались.
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