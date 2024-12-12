Когда в Тюмени откроют главную елку города

В центре Тюмени 26 декабря откроют главную елку
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Елку зажгут 26 декабря
Елку зажгут 26 декабря Фото:

В Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Такая информация указана на сайте фабрикаволшебства.рф. 

«Открытие главной елки пройдет 26 декабря. Место — площадь 400-летия Тюмени. Все присутствующие станут свидетелями зажжения главной новогодней красавицы», — указано на сайте.

Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы. В том числе, духовой оркестр. 

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В Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Такая информация указана на сайте фабрикаволшебства.рф.  «Открытие главной елки пройдет 26 декабря. Место — площадь 400-летия Тюмени. Все присутствующие станут свидетелями зажжения главной новогодней красавицы», — указано на сайте. Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы. В том числе, духовой оркестр. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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