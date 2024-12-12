Когда в Тюмени откроют главную елку города

Елку зажгут 26 декабря
В Тюмени на площади 400-летия 26 декабря откроют главную городскую елку. Такая информация указана на сайте фабрикаволшебства.рф.
«Открытие главной елки пройдет 26 декабря. Место — площадь 400-летия Тюмени. Все присутствующие станут свидетелями зажжения главной новогодней красавицы», — указано на сайте.
Помимо Деда Мороза со Снегурочкой, на празднике соберутся персонажи сказок и творческие коллективы. В том числе, духовой оркестр.
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