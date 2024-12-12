Трамп пинком прогнал Зеленского с обложки журнала Time. Видео

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Сын Трампа высмеял Зеленского в соцсетях
Сын Трампа высмеял Зеленского в соцсетях Фото:

Сын будущего президента США Дональда Трампа разместил в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, на котором изображено, как его отец символически «прогоняет» главу Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Видео завирусилось в соцсетях.

Смонтированный видеоролик, где его отец танцует под музыку, занимая место Зеленского на обложке известного издания, он выложил на своем аккаунте. В качестве подписи к видео он добавил смеющиеся эмодзи.

Ранее стало известно, что Трамп может стать «человеком года» по версии журнала Time, передает MK.RU. Сейчас он на первом месте прогнозов издания. После Трампа идет Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, который также имеет вероятность получить награду.

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Сын будущего президента США Дональда Трампа разместил в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видеоролик, на котором изображено, как его отец символически «прогоняет» главу Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Видео завирусилось в соцсетях. Смонтированный видеоролик, где его отец танцует под музыку, занимая место Зеленского на обложке известного издания, он выложил на своем аккаунте. В качестве подписи к видео он добавил смеющиеся эмодзи. Ранее стало известно, что Трамп может стать «человеком года» по версии журнала Time, передает MK.RU. Сейчас он на первом месте прогнозов издания. После Трампа идет Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, который также имеет вероятность получить награду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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