За билеты на елку у многодетной челябинки потребовали справку о зарплате

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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Билеты на елку обещали дать только после справки Фото:

Многодетной малоимущей жительнице Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, не дали билеты на елку из-за отсутствия справок, в том числе и о зарплате. В горадминистрации URA.RU рассказали, что никаких дополнительных документов для получения билетов на праздник не требуется.

«Неделю назад получили удостоверение многодетной семьи, ждали его три месяца, дважды заказывали справку о зарплате. Сейчас за билеты на елку нас вновь отправили за теми же справками», — рассказала жительница Магнитогорска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина уточнила, что из-за этой бюрократии никаких пригласительных уже не хочется. В пресс-службе регионального минсоца URA.RU рассказали, что за организацию новогодних мероприятий для детей отвечают сразу несколько ведомств. В пресс-службе администрации Магнитогорска со ссылкой на местное управление соцзащиты URA.RU уточнили, что у них есть реестр получателей льгот различных категорий.

«Предоставление пригласительных билетов на новогодние представления для многодетных малоимущих семей носит заявительный характер. При обращении в учреждения соцзащиты за билетом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предоставление каких-либо дополнительных справок не требуется», — отметили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

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Многодетной малоимущей жительнице Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, не дали билеты на елку из-за отсутствия справок, в том числе и о зарплате. В горадминистрации URA.RU рассказали, что никаких дополнительных документов для получения билетов на праздник не требуется. «Неделю назад получили удостоверение многодетной семьи, ждали его три месяца, дважды заказывали справку о зарплате. Сейчас за билеты на елку нас вновь отправили за теми же справками», — рассказала жительница Магнитогорска в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина уточнила, что из-за этой бюрократии никаких пригласительных уже не хочется. В пресс-службе регионального минсоца URA.RU рассказали, что за организацию новогодних мероприятий для детей отвечают сразу несколько ведомств. В пресс-службе администрации Магнитогорска со ссылкой на местное управление соцзащиты URA.RU уточнили, что у них есть реестр получателей льгот различных категорий. «Предоставление пригласительных билетов на новогодние представления для многодетных малоимущих семей носит заявительный характер. При обращении в учреждения соцзащиты за билетом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Предоставление каких-либо дополнительных справок не требуется», — отметили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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