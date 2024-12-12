В Екатеринбурге забраковали все 30 проектов памятника Балабанову

12 декабря 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Все идеи были признаны скучными Фото: Размик Закарян © URA.RU Комиссия по разработке памятника Алексею Балабанову, который начинал свой путь на Свердловской киностудии, забраковала 30 представленных эскизных проектов, назвав их типовыми, не отвечающими уровню кинорежиссера. Конкурс решили продлить. Об этом на заседании жюри (прошло на площадке киностудии) заявил вице-мэр Екатеринбурга, руководитель рабочей группы проекта Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Принято решение продлить конкурс», — подытожил Галямов. Тем самым высказав обоюдное мнение всех членов жюри. В беседе в журналистами член комиссии, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова резюмировала, что все проекты оказались очень банальными. «Идея какая-то нужна. Потому что все очень банально. Стоим на пленке, идем по пленке, камера в руках. Поэтому продлить это сейчас самое правильное», — подчеркнула она. Об этом говорили и члены комиссии. Скульптор Лев Пузаков назвал идеи типовыми, подходящими лишь для какого-то рядового человека. С ним согласился и мультипликатор Сергей Айнутдинов. Он подчеркнул, что концепции не соответствуют уровню режиссера. Художник Андрей Онуфриев высказал мнение, что и сама идея установки памятника около киностудии неверна, так как площадка давно заставлена машинами. В режиме ВКС кинорежиссер Сергей Сельянов отметил, что вдове Надежде Балабановой, которая не могла присоединиться к обсуждению из-за прохождения медицинских процедур, больше всего понравился проект Ильи Коротченко из-за наибольшей внешней схожести. Плюс, режиссер там молод и бодр. Мэр Алексей Орлов посчитал этот момент важным — учесть пожелание жены. «Вдова заявила, что хотела бы, чтобы таким был памятник — узнаваемые черты, масштаб, в динамике. Я соглашусь, что не все хорошо здесь [у киностудии] с проходами. Машинами заставлено. Но понятно, что мы привязывались к киностудии, к этой локации. Сидим, обсуждаем. Но то, что нам надо успеть к юбилею (в 2026 году 40-летие Свердловского рок-клуба, — прим. URA.RU) реализовать этот проект, здесь сомнений никаких нет», — подчеркнул он в ходе заседания. Мэр предложил в качестве локаций парк Энгельса, переход на Плотинке либо участки набережной, где сейчас идет реконструкция. Обсуждение концепции прошло на площадке киностудии Фото: Размик Закарян © URA.RU Всего было представлено 30 проектов Фото: Размик Закарян © URA.RU Среди концепций были образы режиссера в возрасте Фото: Размик Закарян © URA.RU Авторы концепций предлагали представить Алексея Балабанова в прогулочной одежде — в знаменитой кожаной куртке и тельняшке Фото: Размик Закарян © URA.RU По планам, разместить скульптуру режиссера планировали около здания Свердловской киностудии Фото: Размик Закарян © URA.RU Алексей Орлов предложил в новых концепциях учесть пожелания вдовы Алексея Балабанова Фото: Размик Закарян © URA.RU Проект Ильи Коротченко, который понравился вдове Алексея Балабанова Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия по разработке памятника Алексею Балабанову, который начинал свой путь на Свердловской киностудии, забраковала 30 представленных эскизных проектов, назвав их типовыми, не отвечающими уровню кинорежиссера. Конкурс решили продлить. Об этом на заседании жюри (прошло на площадке киностудии) заявил вице-мэр Екатеринбурга, руководитель рабочей группы проекта Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Принято решение продлить конкурс», — подытожил Галямов. Тем самым высказав обоюдное мнение всех членов жюри. В беседе в журналистами член комиссии, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова резюмировала, что все проекты оказались очень банальными. «Идея какая-то нужна. Потому что все очень банально. Стоим на пленке, идем по пленке, камера в руках. Поэтому продлить это сейчас самое правильное», — подчеркнула она. Об этом говорили и члены комиссии. Скульптор Лев Пузаков назвал идеи типовыми, подходящими лишь для какого-то рядового человека. С ним согласился и мультипликатор Сергей Айнутдинов. Он подчеркнул, что концепции не соответствуют уровню режиссера. Художник Андрей Онуфриев высказал мнение, что и сама идея установки памятника около киностудии неверна, так как площадка давно заставлена машинами. В режиме ВКС кинорежиссер Сергей Сельянов отметил, что вдове Надежде Балабановой, которая не могла присоединиться к обсуждению из-за прохождения медицинских процедур, больше всего понравился проект Ильи Коротченко из-за наибольшей внешней схожести. Плюс, режиссер там молод и бодр. Мэр Алексей Орлов посчитал этот момент важным — учесть пожелание жены. «Вдова заявила, что хотела бы, чтобы таким был памятник — узнаваемые черты, масштаб, в динамике. Я соглашусь, что не все хорошо здесь [у киностудии] с проходами. Машинами заставлено. Но понятно, что мы привязывались к киностудии, к этой локации. Сидим, обсуждаем. Но то, что нам надо успеть к юбилею (в 2026 году 40-летие Свердловского рок-клуба, — прим. URA.RU) реализовать этот проект, здесь сомнений никаких нет», — подчеркнул он в ходе заседания. Мэр предложил в качестве локаций парк Энгельса, переход на Плотинке либо участки набережной, где сейчас идет реконструкция.