В Госдуме приняли окончательное решение по выходному дню 31 декабря

Госдума РФ отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Это решение было принято в ходе последнего заседания.
«Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем», — передает ТАСС. Однако в этом году 31 декабря будет нерабочим днем за счет переноса выходного с 7 января.
Ранее URA.RU писало, что 28 декабря останется полноценным рабочим днем, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря, чтобы удлинить сделать новогодние праздники. Всего в декабре 2024 года россиян ждет 21 рабочий день и десять выходных. Новогодние каникулы начнутся 29 декабря, а закончатся 8 января.
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