В Госдуме приняли окончательное решение по выходному дню 31 декабря

Госдума отклонила закон о выходном дне 31 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Официально 31 декабря признан рабочим днем
Официально 31 декабря признан рабочим днем Фото:

Госдума РФ отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Это решение было принято в ходе последнего заседания.

«Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем», — передает ТАСС. Однако в этом году 31 декабря будет нерабочим днем за счет переноса выходного с 7 января. 

Ранее URA.RU писало, что 28 декабря останется полноценным рабочим днем, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря, чтобы удлинить сделать новогодние праздники. Всего в декабре 2024 года россиян ждет 21 рабочий день и десять выходных. Новогодние каникулы начнутся 29 декабря, а закончатся 8 января.

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Госдума РФ отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Это решение было принято в ходе последнего заседания. «Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем», — передает ТАСС. Однако в этом году 31 декабря будет нерабочим днем за счет переноса выходного с 7 января.  Ранее URA.RU писало, что 28 декабря останется полноценным рабочим днем, поскольку выходной был перенесен на 30 декабря, чтобы удлинить сделать новогодние праздники. Всего в декабре 2024 года россиян ждет 21 рабочий день и десять выходных. Новогодние каникулы начнутся 29 декабря, а закончатся 8 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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