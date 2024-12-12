В Тюмени впервые пройдут соревнования по синхронному плаванию

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Более 200 спортсменов в возрасте 7-16 лет поборются за медали
Более 200 спортсменов в возрасте 7-16 лет поборются за медали Фото:

В Тюмени 14 и 15 декабря впервые проведут соревнования по синхронному плаванию. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. 

«Более 200 спортсменов 7-16 лет в составе 13 команд из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, а также Саратовской области поборются за медали Кубка федерации синхронного плавания Тюменской области. Открытие стартует 14 декабря», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что тюменская спортсменка Екатерина Смирнова выиграла лыжную гонку на 10 километров на этапе кубка России. Соревнования проходили в Хакасии.

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В Тюмени 14 и 15 декабря впервые проведут соревнования по синхронному плаванию. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.  «Более 200 спортсменов 7-16 лет в составе 13 команд из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, а также Саратовской области поборются за медали Кубка федерации синхронного плавания Тюменской области. Открытие стартует 14 декабря», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что тюменская спортсменка Екатерина Смирнова выиграла лыжную гонку на 10 километров на этапе кубка России. Соревнования проходили в Хакасии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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