В Тюмени впервые пройдут соревнования по синхронному плаванию

Более 200 спортсменов в возрасте 7-16 лет поборются за медали
В Тюмени 14 и 15 декабря впервые проведут соревнования по синхронному плаванию. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Более 200 спортсменов 7-16 лет в составе 13 команд из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска, а также Саратовской области поборются за медали Кубка федерации синхронного плавания Тюменской области. Открытие стартует 14 декабря», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что тюменская спортсменка Екатерина Смирнова выиграла лыжную гонку на 10 километров на этапе кубка России. Соревнования проходили в Хакасии.
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