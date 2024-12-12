Путин в преддверии Нового года вручит награды Баскову и Цискаридзе

Президент РФ Владимир Путин наградил российского эстрадного певца Николая Баскова, вручив ему орден Почета. Награду также получил народный артист РФ Николай Цискаридзе, который был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественное мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля.
«Еще пять россиян удостоены ордена „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. Среди них — и.о . ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе <...> глава государства также вручит орден Почета певцу Николаю Баскову», — передает ТАСС. Помимо них, награды от Путина также получила артистка-кукловод Наталья Голубенцева, ей было присвоено звание «Народный артист Российской Федерации».
На мероприятии Путин наградил военкора ВГТРК Евгения Поддубного, присвоив ему звание «Героя Российской Федерации». Он стал первым, кого упомянул глава страны. Помимо военкора различные награды получили российские учителя, врачи, общественные деятели, депутаты и другие отличившиеся граждане.
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