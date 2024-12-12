Пермский тракт перекрыли из-за ДТП

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Авария случилась на 290-м километре трассы (архивное фото) Фото:

На 290-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 12 декабря ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.

Дорожники призвали автомобилистов быть бдительными. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в «Уралуправтодоре».

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На 290-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 12 декабря ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Дорожники призвали автомобилистов быть бдительными. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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