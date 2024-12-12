Пермский тракт перекрыли из-за ДТП

Авария случилась на 290-м километре трассы (архивное фото)
На 290-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью вечером 12 декабря ограничили движение из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.
Дорожники призвали автомобилистов быть бдительными. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — добавили в «Уралуправтодоре».
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