Пассажиры раскупили места в предновогодних электричках из Екатеринбурга в Курган

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На «Ласточку» из Екатеринбурга в Курган раскуплены билеты на предновогодние даты
На «Ласточку» из Екатеринбурга в Курган раскуплены билеты на предновогодние даты Фото:

На электропоезд «Ласточка», курсирующий из Екатеринбурга в Курган, раскуплены билеты на предновогодние даты. Об этом сообщается в мессенджерах и соцсетях.

«Свободных мест не осталось на поездах, отправляющихся в период с 27 по 30 декабря», — информирует telegram-канал «Курганский транспорт». При этом в направлении Екатеринбурга билеты имеются в продаже.

Информация подтвердилась данными с сайта РЖД. «850Е Ласточка ЭС2ГП. Екатеринбург Пасс. — Курган. Мест нет», — сообщает информационная система в ответ на запросы по датам на 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года.

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На электропоезд «Ласточка», курсирующий из Екатеринбурга в Курган, раскуплены билеты на предновогодние даты. Об этом сообщается в мессенджерах и соцсетях. «Свободных мест не осталось на поездах, отправляющихся в период с 27 по 30 декабря», — информирует telegram-канал «Курганский транспорт». При этом в направлении Екатеринбурга билеты имеются в продаже. Информация подтвердилась данными с сайта РЖД. «850Е Ласточка ЭС2ГП. Екатеринбург Пасс. — Курган. Мест нет», — сообщает информационная система в ответ на запросы по датам на 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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