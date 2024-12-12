Пассажиры раскупили места в предновогодних электричках из Екатеринбурга в Курган

На электропоезд «Ласточка», курсирующий из Екатеринбурга в Курган, раскуплены билеты на предновогодние даты. Об этом сообщается в мессенджерах и соцсетях.
«Свободных мест не осталось на поездах, отправляющихся в период с 27 по 30 декабря», — информирует telegram-канал «Курганский транспорт». При этом в направлении Екатеринбурга билеты имеются в продаже.
Информация подтвердилась данными с сайта РЖД. «850Е Ласточка ЭС2ГП. Екатеринбург Пасс. — Курган. Мест нет», — сообщает информационная система в ответ на запросы по датам на 27, 28, 29, 30 декабря 2024 года.
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