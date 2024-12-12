Онлайн-кинотеатрам запретят показывать фильмы без прокатных удостоверений

В России уравняют в правах онлайн- и офлайн-кинотеатры: стриминговым платформам запретят показывать фильмы, которые не получили в стране прокатного удостоверения. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Думу, рассказал URA.RU один из авторов инициативы, член комитета по информполитике Антон Немкин.
«Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт. Закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. В связи с этим мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах», — заявил депутат.
По его словам, готовящийся законопроект устраняет неоднозначное толкование закона, которым сегодня пользуются онлайн-площадки. Документ уточнит значение термина «показ», предложив понимать под ним в том числе распространение фильма на легальных интернет-платформах.
Немкин уточнил, что инициатива соотносится с указом президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он станет одной из мер по совершенствованию правовой базы государства.
«Мы предлагаем считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. И онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов без прокатных удостоверений», — отметил парламентарий.
Кроме того, законопроект предусматривает, что Минкульт получит право на внесение изменений в ранее выданные прокатные удостоверения по своей инициативе. Сейчас это возможно только после обращения правообладателя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.