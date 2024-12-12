Онлайн-кинотеатрам запретят показывать фильмы без прокатных удостоверений

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Стриминговые платформы уравняют с обычными кинотеатрами
Стриминговые платформы уравняют с обычными кинотеатрами Фото:

В России уравняют в правах онлайн- и офлайн-кинотеатры: стриминговым платформам запретят показывать фильмы, которые не получили в стране прокатного удостоверения. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Думу, рассказал URA.RU один из авторов инициативы, член комитета по информполитике Антон Немкин.

«Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт. Закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. В связи с этим мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах», — заявил депутат.

По его словам, готовящийся законопроект устраняет неоднозначное толкование закона, которым сегодня пользуются онлайн-площадки. Документ уточнит значение термина «показ», предложив понимать под ним в том числе распространение фильма на легальных интернет-платформах.

Немкин уточнил, что инициатива соотносится с указом президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он станет одной из мер по совершенствованию правовой базы государства.

«Мы предлагаем считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. И онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов без прокатных удостоверений», — отметил парламентарий.

Кроме того, законопроект предусматривает, что Минкульт получит право на внесение изменений в ранее выданные прокатные удостоверения по своей инициативе. Сейчас это возможно только после обращения правообладателя.

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В России уравняют в правах онлайн- и офлайн-кинотеатры: стриминговым платформам запретят показывать фильмы, которые не получили в стране прокатного удостоверения. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Думу, рассказал URA.RU один из авторов инициативы, член комитета по информполитике Антон Немкин. «Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт. Закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. В связи с этим мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах», — заявил депутат. По его словам, готовящийся законопроект устраняет неоднозначное толкование закона, которым сегодня пользуются онлайн-площадки. Документ уточнит значение термина «показ», предложив понимать под ним в том числе распространение фильма на легальных интернет-платформах. Немкин уточнил, что инициатива соотносится с указом президента России «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он станет одной из мер по совершенствованию правовой базы государства. «Мы предлагаем считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. И онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов без прокатных удостоверений», — отметил парламентарий. Кроме того, законопроект предусматривает, что Минкульт получит право на внесение изменений в ранее выданные прокатные удостоверения по своей инициативе. Сейчас это возможно только после обращения правообладателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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