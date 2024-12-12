В шести тюменских кафе готовили из потенциально опасного мяса

Продукция без документов использовалась для приготовления блюд
В Тюмени в шести кафе готовили из мяса, у которого не было ветеринарных документов, подтверждающих его безопасность. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора Тюменской области.
«Все указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения», — рассказали в Россельхознадзоре.
В чисто кафе, где выявили нарушения, вошли заведения:
- «Мастеролл»;
- «Светлая»;
- «Chef grill»;
- «Мангал Хаус»;
- «Вкус огня»;
- «Пекарь Хаус».
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