В шести тюменских кафе готовили из потенциально опасного мяса

Шесть тюменских кафе используют мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция без документов использовалась для приготовления блюд
Продукция без документов использовалась для приготовления блюд Фото:

В Тюмени в шести кафе готовили из мяса, у которого не было ветеринарных документов, подтверждающих его безопасность. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора Тюменской области.

«Все указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения», — рассказали в Россельхознадзоре.

В чисто кафе, где выявили нарушения, вошли заведения:

  • «Мастеролл»;
  • «Светлая»;
  • «Chef grill»;
  • «Мангал Хаус»;
  • «Вкус огня»;
  • «Пекарь Хаус».

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В Тюмени в шести кафе готовили из мяса, у которого не было ветеринарных документов, подтверждающих его безопасность. Нарушения выявили специалисты Россельхознадзора Тюменской области. «Все указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд. Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения», — рассказали в Россельхознадзоре. В чисто кафе, где выявили нарушения, вошли заведения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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