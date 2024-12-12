В одну из областей России вернут продуктовые карты

В 2025 году в Калининградской области будет введена продуктовая социальная карта, предназначенная для незащищенных категорий граждан. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту. Она будет направлена на незащищенные категории граждан», — заявил Беспрозванных во время прямой линии с жителями области. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что граждане смогут приобретать по этой социальной карте необходимые продукты. По его словам, эту меру соцподдержки ранее уже вводили в области, однако просуществовала она недолго.
Власти Калининградской области сообщили, что в первую очередь специальные карты будут выданы пенсионерам, чей ежемесячный доход не достигает уровня прожиточного минимума. Также они отметили, что в будущем планируется расширение списка лиц, имеющих право на льготы. В настоящее время региональное правительство разрабатывает соответствующие предложения.
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