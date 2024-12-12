Судебный департамент назвал причину сбоев в работе пермских судов

Серверное оборудование пермских судов устарело
© Служба новостей «URA.RU»
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Серверы в судах Пермского края пора давно заменить
Серверы в судах Пермского края пора давно заменить Фото:

Ветхие серверы, которыми оснащены суды Пермского края, приводят к сбоям и ошибкам. Об этом сообщил директор филиала Информационно-аналитического центра Судебного департамента в Пермском крае Павел Заяц. Тему подняли сегодня на заседании Совета судей Прикамья.

«В ходе проведенной в судах общей юрисдикции Пермского края ревизии установлено, что серверное оборудование находится в исправном состоянии, но технически устарело. В связи с продолжительным сроком эксплуатации серверы судов становятся уязвимыми к ошибкам и сбоям», — говорится на сайте Пермского краевого суда со ссылкой на слова Павла Зайца.

По данным ИАЦ, уже до конца этого ожидается большая поставка серверов, а также принтеров, многофункциональных устройств и автоматизированных рабочих мест. Кроме этого, подана заявка на поставку в 2025 году рабочих станций, межсетевых экранов, копировальной и другой техники.

Как ранее рассказывало URA.RU, на Совете судей также подняли проблему нехватки рабочих площадей в зданиях пермских судов. Самая сложная ситуация наблюдается в Дзержинском районном суде Перми, Кунгурском городском суде и постоянном судебном присутствии в Усть-Кишерти. 

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Ветхие серверы, которыми оснащены суды Пермского края, приводят к сбоям и ошибкам. Об этом сообщил директор филиала Информационно-аналитического центра Судебного департамента в Пермском крае Павел Заяц. Тему подняли сегодня на заседании Совета судей Прикамья. «В ходе проведенной в судах общей юрисдикции Пермского края ревизии установлено, что серверное оборудование находится в исправном состоянии, но технически устарело. В связи с продолжительным сроком эксплуатации серверы судов становятся уязвимыми к ошибкам и сбоям», — говорится на сайте Пермского краевого суда со ссылкой на слова Павла Зайца. По данным ИАЦ, уже до конца этого ожидается большая поставка серверов, а также принтеров, многофункциональных устройств и автоматизированных рабочих мест. Кроме этого, подана заявка на поставку в 2025 году рабочих станций, межсетевых экранов, копировальной и другой техники. Как ранее рассказывало URA.RU, на Совете судей также подняли проблему нехватки рабочих площадей в зданиях пермских судов. Самая сложная ситуация наблюдается в Дзержинском районном суде Перми, Кунгурском городском суде и постоянном судебном присутствии в Усть-Кишерти. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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