Судебный департамент назвал причину сбоев в работе пермских судов

Ветхие серверы, которыми оснащены суды Пермского края, приводят к сбоям и ошибкам. Об этом сообщил директор филиала Информационно-аналитического центра Судебного департамента в Пермском крае Павел Заяц. Тему подняли сегодня на заседании Совета судей Прикамья.
«В ходе проведенной в судах общей юрисдикции Пермского края ревизии установлено, что серверное оборудование находится в исправном состоянии, но технически устарело. В связи с продолжительным сроком эксплуатации серверы судов становятся уязвимыми к ошибкам и сбоям», — говорится на сайте Пермского краевого суда со ссылкой на слова Павла Зайца.
По данным ИАЦ, уже до конца этого ожидается большая поставка серверов, а также принтеров, многофункциональных устройств и автоматизированных рабочих мест. Кроме этого, подана заявка на поставку в 2025 году рабочих станций, межсетевых экранов, копировальной и другой техники.
Как ранее рассказывало URA.RU, на Совете судей также подняли проблему нехватки рабочих площадей в зданиях пермских судов. Самая сложная ситуация наблюдается в Дзержинском районном суде Перми, Кунгурском городском суде и постоянном судебном присутствии в Усть-Кишерти.
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