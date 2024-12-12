Mash: духи мировых брендов оказались опасными для деторождения

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Многие духи мировых брендов содержат эфиры, которые вызывают проблемы со здоровьем
Многие духи мировых брендов содержат эфиры, которые вызывают проблемы со здоровьем Фото:

Исследования показали, что духи от известных марок, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, содержат фталаты, которые могут нанести вред здоровью. Эти химические соединения, как выявили эксперты, разрушают ДНК и способствуют развитию ожирения, бесплодия и сердечных заболеваний.

«Духи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и ещё 10 мировых брендов оказались опасны для женского и мужского здоровья. Из-за добавки, которая уничтожает вашу ДНК», — передает telegram-канал Mash. По словам экспертов, ни один из производителей не указал на наличие этих веществ в своей продукции, в частности США и Европа, где непосредственно были обнаружены нарушители. Из-за отсутствия информации уже несколько человек пострадало после использования продукции некоторых брендов. 

Эксперты уточнили, что у мужчин эффект от этих добавок отражается на семени. Тогда как у женщин они негативно влияют на овуляцию. И несмотря на полезные свойства фталатов, такие как улучшение стойкости аромата и предотвращение трескучести ногтей и волос, они все же считаются опасными для здоровья.

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Исследования показали, что духи от известных марок, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, содержат фталаты, которые могут нанести вред здоровью. Эти химические соединения, как выявили эксперты, разрушают ДНК и способствуют развитию ожирения, бесплодия и сердечных заболеваний. «Духи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и ещё 10 мировых брендов оказались опасны для женского и мужского здоровья. Из-за добавки, которая уничтожает вашу ДНК», — передает telegram-канал Mash. По словам экспертов, ни один из производителей не указал на наличие этих веществ в своей продукции, в частности США и Европа, где непосредственно были обнаружены нарушители. Из-за отсутствия информации уже несколько человек пострадало после использования продукции некоторых брендов.  Эксперты уточнили, что у мужчин эффект от этих добавок отражается на семени. Тогда как у женщин они негативно влияют на овуляцию. И несмотря на полезные свойства фталатов, такие как улучшение стойкости аромата и предотвращение трескучести ногтей и волос, они все же считаются опасными для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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