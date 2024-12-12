Путин назвал главного кумира своей мамы

Кумиром матери российского президента Владимира Путин был член сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов. Об этом рассказал сам глава страны в ходе вручения государственных наград выдающимся россиянам.
«Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители — точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы», — поделился президент Путин. Торжественное мероприятие проходило в Екатерининском зале Кремля. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Глава страны подчеркнул, что для него является большой честью награждать в этот день деятелей такого же масштаба, как и кумир его мамы.
Владимир Путин сегодня, 12 декабря, наградил россиян за выдающиеся заслуги. Некоторые из них были удостоены званий. Например, военкор Евгений Поддубный был удостоен зевания «Героя Российской Федерации». Сами Михайлов также был награжден — Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.