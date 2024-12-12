Ученица образовательного центра №1 в Челябинске получила прелом двух кистей рук, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok. Видео школьницы снимали прямо в классе.
«В образовательном центре №1 на северо-западе четвероклассница пыталась повторить жуткий тренд под названием „Полет супермена“. В новом опасном тренде, подростки, словно подражая известному герою комиксов, прыгают на руки одноклассникам или их подкидывают», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).
По информации АЧН, классный руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер. После инцидента учительница не придала значения серьезности травм и угостила девочку конфетой. Как уточняет агентство, только после жалоб школьницы на сильные боли педагог позвонила ее родителям.
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