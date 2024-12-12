Челябинская школьница сломала обе кисти рук, снимая тренд в ТiкТок. Видео

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Четвероклассницы снимали видео в «Тик Ток» в школьном кабинете
Четвероклассницы снимали видео в «Тик Ток» в школьном кабинете Фото:

Ученица образовательного центра №1 в Челябинске получила прелом двух кистей рук, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok. Видео школьницы снимали прямо в классе.

«В образовательном центре №1 на северо-западе четвероклассница пыталась повторить жуткий тренд под названием „Полет супермена“. В новом опасном тренде, подростки, словно подражая известному герою комиксов, прыгают на руки одноклассникам или их подкидывают», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН).

По информации АЧН, классный руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер. После инцидента учительница не придала значения серьезности травм и угостила девочку конфетой. Как уточняет агентство, только после жалоб школьницы на сильные боли педагог позвонила ее родителям.

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Ученица образовательного центра №1 в Челябинске получила прелом двух кистей рук, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok. Видео школьницы снимали прямо в классе. «В образовательном центре №1 на северо-западе четвероклассница пыталась повторить жуткий тренд под названием „Полет супермена“. В новом опасном тренде, подростки, словно подражая известному герою комиксов, прыгают на руки одноклассникам или их подкидывают», — сообщают в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей» (АЧН). По информации АЧН, классный руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер. После инцидента учительница не придала значения серьезности травм и угостила девочку конфетой. Как уточняет агентство, только после жалоб школьницы на сильные боли педагог позвонила ее родителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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